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Стилист дала оценку наряду Пугачевой на фестивале Вайкуле

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Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

В минувшие выходные музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, организованный певицей Лаймой Вайкуле, собрал на сцене и среди зрителей множество знаменитостей. На мероприятие также пришла примадонна российской эстрады Алла Пугачева. В зале рядом с Пугачевой сидела латвийский эксперт моды и стиля Жанна Дубска, которая позже в разговоре с журналом Privātā Dzīve оценила выбор наряда певицы.

Приезд примадонны российской эстрады на фестиваль превратился в целое событие. Когда она появилась в концертном зале «Дзинтари» в элегантном черно-белом наряде и шляпке с широкими полями, публика бросилась встречать ее аплодисментами. Дубска тоже не скрывала своего восхищения.

«Алла - человек, которым я восхищаюсь с юности. Когда я узнала, что Пугачева такого же роста, как я, я удивилась - мне казалось, что она намного выше».

Жанна отметила, что во время концерта Примадонна вела себя мило и тепло по отношению к окружающим. Многие похвалили наряд Аллы, в том числе и Дубска. «Алла выглядела элегантной и стильной дамой. Ее наряд идеально подходил для посещения летнего концерта. Стильная шляпка визуально сделала ее выше на несколько сантиметров и подчеркнула красивое лицо. Пугачева в этот вечер также сделала очень стильный макияж.

Струящееся платье с длинными рукавами отлично скрыло то, что она не хочет показывать. Руки, которые были совсем чуть-чуть видны, были украшены кольцами», - хвалит Пугачеву Дубска.

Видео: Алла Пугачева на фестивале Laima Rendezvous

Галерея: Алла Пугачева на фестивале Laima Rendezvous

Как сообщалось, Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин, в этом году также обосновались в Юрмале.

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