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«Летняя униформа»: 49-летняя Ева Лонгория поделилась пляжным снимком в бикини

Limon.ee
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Ева Лонгория.
Ева Лонгория. Фото: Lorenzo Carnero

49-летняя американская актриса Ева Лонгория на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена прогуливающейся по берегу моря во время отдыха в Испании, пишет Гордон.

«Летняя униформа», - подписала снимок актриса.

Лонгория выбрала черный раздельный купальник, состоящий из плавок-танго и лаконичного бюстгальтера без какого-либо декора.

Ева Лонгория широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки» (2004–2012).

Также она снялась в фильмах «Девушка моих кошмаров», «Невеста с того света», «Низшее образование», «Нет мужчин – нет проблем», «Кристиада», «Дора и Затерянный город».

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