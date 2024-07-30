49-летняя американская актриса Ева Лонгория на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена прогуливающейся по берегу моря во время отдыха в Испании, пишет Гордон.
«Летняя униформа»: 49-летняя Ева Лонгория поделилась пляжным снимком в бикини
«Летняя униформа», - подписала снимок актриса.
Лонгория выбрала черный раздельный купальник, состоящий из плавок-танго и лаконичного бюстгальтера без какого-либо декора.
Ева Лонгория широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки» (2004–2012).
Также она снялась в фильмах «Девушка моих кошмаров», «Невеста с того света», «Низшее образование», «Нет мужчин – нет проблем», «Кристиада», «Дора и Затерянный город».
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