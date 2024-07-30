Дочь Шварценеггера на фоне слухов о беременности показала заметно округлившийся животик

«Я немного боюсь сказать «поздравляю», потому что если это не заявление о беременности... Я буду выглядеть дураком!»

«Милые. Поздравляю вас с малышом, я даже не догадывалась»;

«Она надела розовое... Наверное, будет еще одна девочка! Поздравляем Кэтрин и Криса!»

«Это точно заявление о беременности. Думаю, будет девочка из-за всего розового в кадре»,

- пишут пользователи.