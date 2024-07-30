Дочь актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Швагценеггер, подогрела слухи о своей третьей беременности, пишет ТСН.
Дочь Шварценеггера на фоне слухов о беременности показала заметно округлившийся животик
Внимательные поклонники обратили внимание на недавний пост знаменитости в Instagram. На изображении Кэтрин с заметно округлым животом позирует с кроликом в руках. Еще более интересное положение писательницы подчеркнул комбинезон в клеточку. Сама же дочь Шварценеггера не делала никаких заявлений о беременности, только оставила нежную подпись: «Это была бы не вечеринка, если бы на ней не появился кролик».
В комментариях под публикацией поклонники просто засыпали Кэтрин поздравлениями с будущим пополнением в их с актером Крисом Праттом семье. Более того, некоторые даже предполагают, что Кэтрин специально надела розовый комбинезон, чтобы намекнуть на пол будущего ребенка. По мнению пользователей, пара ждет девочку. Сама писательница пока не комментирует слухи.
«Я немного боюсь сказать «поздравляю», потому что если это не заявление о беременности... Я буду выглядеть дураком!»
«Милые. Поздравляю вас с малышом, я даже не догадывалась»;
«Она надела розовое... Наверное, будет еще одна девочка! Поздравляем Кэтрин и Криса!»
«Это точно заявление о беременности. Думаю, будет девочка из-за всего розового в кадре»,
- пишут пользователи.
Отметим, Кэтрин Швагценеггер состоит в браке с актером, игравшим в «Стражах галактики», Крисом Праттом. Супруги уже воспитывают двоих детей - 3-летнюю дочь Лайлу и 2-летнюю Элоизу.