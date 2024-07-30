Алла Пугачева посетила спектакль Данилы Козловского и для выхода в свет выбрала необычный образ: белую рубашку, черный галстук и черные лосины.
ФОТО ⟩ Алла Пугачева встретилась с Данилой Козловским в Латвии
Спектакль Frank состоялся в Латвии в рамках фестиваля в Юрмале, который Алла Пугачева посещает ежегодно. После завершения моноспектакля 75-летняя Пугачева зашла за кулисы к Козловскому: они сделали совместную фотографию, которую артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото они в похожих монохромных образах: Козловский был в классическом костюме с галстуком.
Пугачева находится в Латвии с начала июля: тогда ее заметили на прогулке с 10-летним сыном Гарри. На днях она посетила фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, который организует Лайма Вайкуле.
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