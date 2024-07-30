ФОТО Алла Пугачева встретилась с Данилой Козловским в Латвии

Спектакль Frank состоялся в Латвии в рамках фестиваля в Юрмале, который Алла Пугачева посещает ежегодно. После завершения моноспектакля 75-летняя Пугачева зашла за кулисы к Козловскому: они сделали совместную фотографию, которую артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На фото они в похожих монохромных образах: Козловский был в классическом костюме с галстуком.