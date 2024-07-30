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Латвия внесла Ираклия Пирцхалаву в список нежелательных лиц

Limon.ee
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Фото: publicitātes

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение включить российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву в список нежелательных для Латвии лиц. Об этом Браже сообщила в социальной сети Х, пишет RUS TVNET.

Она отметила, что певцу запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.

2 августа в рижском First Club был запланирован концерт Пирцхалавы, который организовывала компания EWT Osta. В агентстве LETA отметили, что билеты на мероприятие по-прежнему есть в продаже.

Firmas.lv сообщает, что членом правления компании EWT Osta является Патриция Трушина. В 2022 году оборот компании составил 2500 евро, а прибыль - 2335 евро. В 2023 году компания работала с убытком в 105 евро.

Ираклий Пирцхалава является бывшим участником «Фабрики звёзд» и поп-группы «Тет-а-тет». Наиболее известные композиции - «Вова-чума», «Лондон-Париж», «Время», «Капли абсента», «Я с тобой», «Луна».

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