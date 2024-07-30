ВИДЕО Белорусский художник попытался раскопать могилу Ван Гога

Кузьмич пришел на кладбище в городе Овер-сюр-Уаз в белом костюме с выбеленным лицом. У места погребения Ван Гога на тот момент находилось несколько туристов.

«Добрый день, друзья! Вы пришли сюда с грустью. Я понимаю вас. Мне тоже невыносимо жить в мире, где художники закончились. Но отныне все будет иначе», - обратился к посетителям кладбища Алексей Кузьмич.

Кузьмич заявил, что вскоре художник вернется в мир. После он начал копать могилу лопатой, призывая Ван Гога встать. Он протянул орудие наблюдателям и предложил помочь ему, однако не встретил поддержки. Акциониста задержала охрана - к тому времени он успел вырыть яму, но не добрался до гроба.