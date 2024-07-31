Непростой день, но интересный. Не всем удается сохранять спокойствие. Самым чувствительным людям приходится бороться с беспричинной тревогой, волнением. Любой пустяк может заставить рассердиться или расплакаться. Конечно, принять взвешенное решение оказывается трудно. Лучше не предпринимать ничего важного, не менять жизнь кардинально, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 31 ИЮЛЯ ⟩ Удачный день у Близнецов, а Стрельцов ждут необычные встречи
Зато день хорошо подходит для любых занятий, связанных с творчеством, самовыражением. Вероятны перемены в отношениях: они становятся более глубокими и многогранными. Людям, у которых много общего, легко понять друг друга.
Овен
День, когда хочется сделать что-то полезное для других, изменить мир к лучшему. Что ж, обстоятельства для этого благоприятны, так что не тратьте время напрасно. В ваших силах исправить какие-то старые ошибки, восстановить справедливость, поддержать людей, оказавшихся в сложном положении. Многие Овны возвращаются к старым делам, чтобы довести их до конца. Важными становятся семейные дела. Вы рады возможности позаботиться о родственниках, помочь им. Вторая половина дня подходит для романтических встреч.
Телец
Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Именно благодаря ее подсказкам можно справиться с тем, что прежде казалось очень сложным, почти невыполнимым. Окружающие могут поначалу сомневаться в ваших идеях, но поверят в них, как только вы добьетесь первых успехов. Многим Тельцам полезно будет побыть наедине с собой, спокойно обдумать события последнего месяца. Вы поймете, в чем были правы и где ошибались. После этого двигаться дальше станет гораздо проще. Вероятны неожиданные визиты. Гости приносят хорошие новости.
Близнецы
Удачный день. Можно строить смелые и необычные планы. Благодаря поддержке звезд вы вскоре воплотите задуманное в жизнь. Вероятны удачные совпадения. Часто благодаря им удается быстро справиться с делами, которые при других обстоятельствах могли бы занять весь день. Этот день благоприятен для общения. Вы легко находите подход к самым разным людям, многих понимаете с полуслова. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. Обиды останутся в прошлом и не помешают наслаждаться общением.
Рак
Начало дня будет ярким и вдохновляющим. Это отличное время для общения с друзьями, каких-то семейных встреч. Вы получите массу приятных впечатлений, да и в хороших новостях недостатка не будет. Можно побывать в каких-то необычных местах. Не исключены новые знакомства. Вторая половина дня проходит спокойнее. Она подходит для привычных дел: справляться с ними легко, особенно скучными и утомительными они не кажутся. Можно покупать одежду, обувь, аксессуары, причем как для себя, так и в подарок кому-то. Такие приобретения обычно удачны.
Лев
День может начаться с мелких недоразумений, но особенно переживать из-за них не стоит. Чаще всего речь идет о каких-то происшествиях, которые вскоре забудутся и не будут иметь серьезных последствий. Вероятны неудачные покупки, но и тут речь не идет о значительных потерях. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вторая половина дня приносит приятные события и новые возможности. Это хорошее время для встречи со старыми друзьями. Вы не только отлично проведете время, но и узнаете что-то интересное. Очень полезно будет пообщаться с человеком, приехавшим издалека.
Дева
Постарайтесь ни с кем не ссориться в начале дня. Разногласия, которые в это время кажутся значительными, на самом деле не столь серьезны. Преодолеть их будет легко, достаточно вовремя сделать первый шаг. В остальном день благоприятен. Будет много неожиданных предложений, некоторые Девы смогут побывать в местах, о которых слышали массу интересного. Яркие впечатления вдохновляют, а порой и помогают вам обнаружить у себя новые таланты. Вторая половина дня подходит для важного разговора с любимым человеком.
Весы
Благоприятный день, отлично подходящий для того, чтобы что-то изменить в жизни. Не важно, составили ли вы план действий заранее или принимаете решения на ходу; звезды в любом случае будут на вашей стороне. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы не спешите тратить полученное, и правильно делаете. Вы отлично ладите с людьми, в том числе с теми, с кем прежде не находили общего языка. Небольшие разногласия возможны, но всегда удается найти решение, устраивающее всех. Вечер – время неожиданных и важных признаний.
Скорпион
Отличный день для того, чтобы взяться за что-то новое. Даже если дело кажется сложным, вы не сомневаетесь в успехе. И правильно делаете! Достичь его удастся быстро, непреодолимых преград на пути не возникнет. Часто помогают старые знакомые. Подумайте, чем вы могли бы отблагодарить их; это наверняка пойдет на пользу отношениям. Возможны приятные сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете очень рады. В отношениях, прежде носивших деловой или дружеский характер, могут зазвучать романтические нотки. Впрочем, не исключена и любовь с первого взгляда.
Стрелец
В ваших силах сделать много полезного, причем не только для себя, но и для других. Сидеть сложа руки не хочется, вы не упускаете ни одной возможности заняться чем-то интересным. Вероятны необычные встречи. У некоторых Стрельцов будет шанс подружиться с людьми, о которых они прежде слышали много хорошего. Ярко проявляются лидерские качества. Люди охотно идут за вами. Если понадобятся помощники и единомышленники, вы найдете их без труда. Хотя дел будет много, усталости вы не почувствуете даже в конце дня. Энергии у вас сегодня столько, что можно горы двигать!
Козерог
День будет очень насыщенным. Едва ли удастся сосредоточиться на чем-то одном. Куда вероятнее, что придется заниматься несколькими делами сразу, в свободные минуты помогая тем, кто оказался в сложной ситуации. Это нелегко, но вы отлично справляетесь. Многим Козерогам помогает опыт: новые задачи очень похожи на те, что уже возникали прежде. Вторая половина дня – лучшее время для встречи с человеком, с которым нужно договориться о чем-то важном. Вы способны договориться даже с теми, с кем прежде спорили из-за любого пустяка.
Водолей
Начало дня проходит в бестолковой суете. Кажется, что нужно успеть тысячу вещей, и у вас просто нет времени спокойно подумать, за что браться в первую очередь. На самом деле вы можете позволить себе небольшую паузу. Ее будет достаточно, чтобы собраться с мыслями и расставить приоритеты. Вторая половина дня будет совсем другой – спокойной, плодотворной и приятной. Неважно, чем вы решите заниматься: наверняка будет интересно, а добиться нужного результата удастся быстро. Вероятны небольшие денежные поступления.
Рыбы
Начало дня будет насыщенным. Это время полно сюрпризов, хороших новостей и предложений, от которых не хочется отказываться. Вероятны встречи с людьми, по которым вы очень скучали. Найдется тысяча тем для разговора, да и общие планы могут неожиданно появиться. Все это вдохновляет вас. Хочется немедленно взяться за какое-то особенное дело, что ж, такая возможность есть. Вторая половина дня позволит Рыбам показать, на что они способны. Будет шанс решить сложную задачу, всех поставившую в тупик, найти выход из сложной ситуации. Новые знакомые с удовольствием помогут осуществить смелую идею.