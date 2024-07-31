ГОРОСКОП НА 31 ИЮЛЯ Удачный день у Близнецов, а Стрельцов ждут необычные встречи

Весы

Благоприятный день, отлично подходящий для того, чтобы что-то изменить в жизни. Не важно, составили ли вы план действий заранее или принимаете решения на ходу; звезды в любом случае будут на вашей стороне. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы не спешите тратить полученное, и правильно делаете. Вы отлично ладите с людьми, в том числе с теми, с кем прежде не находили общего языка. Небольшие разногласия возможны, но всегда удается найти решение, устраивающее всех. Вечер – время неожиданных и важных признаний.

Скорпион

Отличный день для того, чтобы взяться за что-то новое. Даже если дело кажется сложным, вы не сомневаетесь в успехе. И правильно делаете! Достичь его удастся быстро, непреодолимых преград на пути не возникнет. Часто помогают старые знакомые. Подумайте, чем вы могли бы отблагодарить их; это наверняка пойдет на пользу отношениям. Возможны приятные сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете очень рады. В отношениях, прежде носивших деловой или дружеский характер, могут зазвучать романтические нотки. Впрочем, не исключена и любовь с первого взгляда.

Стрелец