УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Не меньше евро!» Жители и гости Таллинна рассказали, оставляют ли официантам на чай

В США и Канаде чаевые составляют значительную часть дохода работников сферы обслуживания, и их ожидают практически повсеместно. В Японии же оставлять чаевые считается дурным тоном, так как предполагается, что работник всегда предоставляет наилучший сервис вне зависимости от дополнительного вознаграждения. Что же об этом думают жители и гости нашей страны?

Рустам

Зависит о того, сколько мелочи. Если нет мелочи, то по карте процентов 20 или 30 от стоимости блюда. Я не всегда оставляю на чай, зависит от качества обслуживания. Например, если официанту было откровенно все равно или же что-то не так с моим блюдом. Стараюсь все же оставлять, ведь это нелегкая профессия. Работников сферы обслуживания важно поощрять и это как раз таки способ их отблагодарить.

Фото: Скриншот с видео

Амадео

Конечно, оставлять чаевые - это важно, чтобы показать признательность. Это нормально получать качественный сервис, но порой официанты прилагают больше усилий. Если я не оставляю чаевые - значит я не остался недоволен обслуживанием. Я стараюсь всегда оставлять 15 процентов, не меньше. В некоторых странах принято оставлять минимум десять процентов, думаю, что все что меньше десять - слишком мало. В США, если ты не хочешь оставлять чаевые, ты все равно должен, потому что все это делают. Это не искренне и неправильно.

Фото: Скриншот с видео

Татьяна