Во многих странах мира оставлять чаевые является нормой и считается хорошим тоном. Мы узнали, оставляют ли чаевые жители и гости Таллинна. Смотрите видео!
УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Не меньше евро!» Жители и гости Таллинна рассказали, оставляют ли официантам на чай
В США и Канаде чаевые составляют значительную часть дохода работников сферы обслуживания, и их ожидают практически повсеместно. В Японии же оставлять чаевые считается дурным тоном, так как предполагается, что работник всегда предоставляет наилучший сервис вне зависимости от дополнительного вознаграждения. Что же об этом думают жители и гости нашей страны?
Рустам
Зависит о того, сколько мелочи. Если нет мелочи, то по карте процентов 20 или 30 от стоимости блюда. Я не всегда оставляю на чай, зависит от качества обслуживания. Например, если официанту было откровенно все равно или же что-то не так с моим блюдом. Стараюсь все же оставлять, ведь это нелегкая профессия. Работников сферы обслуживания важно поощрять и это как раз таки способ их отблагодарить.
Амадео
Конечно, оставлять чаевые - это важно, чтобы показать признательность. Это нормально получать качественный сервис, но порой официанты прилагают больше усилий. Если я не оставляю чаевые - значит я не остался недоволен обслуживанием. Я стараюсь всегда оставлять 15 процентов, не меньше. В некоторых странах принято оставлять минимум десять процентов, думаю, что все что меньше десять - слишком мало. В США, если ты не хочешь оставлять чаевые, ты все равно должен, потому что все это делают. Это не искренне и неправильно.
Татьяна
Обязательно оставляю не меньше одного евро. Я хоть и пенсионер, но благодарить нужно всегда. Это стимул. К тому же, если это Старый город, то там много гостей. Люди приходят не просто выпить кофе, но и полюбоваться видом. Тем более, что работников сферы обслуживания мизерная зарплата. Мне кажется, что это очень важно и наша жизнь без чаевых невозможна!
Марк
Не всегда оставляю, зависит от настроения. Если и оставляю, то от двух до десяти евро. Важную роль также играет то, в каком заведении я нахожусь. Я думаю, что это способ проявить уважение и зависит от воспитания. Однако важно учитывать и свое финансовое положение. Если ты не можешь оставить чаевые, то в этом нет ничего плохого.
Мади
Да, я стараюсь оставлять. Зависит от суммы чека. Возможно, десять процентов, иногда и двадцать. Я не могу сказать, что это обязательно, но думаю, что это делает обслуживание качественнее.
Татьяна
Да, я оставляю чаевые и это зависит от потраченной мною суммы. Если качество обслуживания было на высоте, то обязательно нужно оставить на чай и тем самым отблагодарить человека.