НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА «Прилетел во время шторма из Латвии!» Клиент заметил на парковке магазина кое-что необычное

Перевод: Влада Лаевалинд

В дождливый понедельник Рихо, приехавший в магазин Prisma в тартуском районе Аннелинн, заметил под деревом на парковке магазина унитаз. «Здесь живут очень интересные люди», - удивляется он.

Рихо опубликовал фотографии своей находки в группе Märgatud: Tartus в Facebook. «Из-за шторма в Юрмале в магазину Prisma прилетел унитаз. Может, у кого-то есть друзья из Латвии?» - с юмором спрашивает он.

Унитаз под деревом. Фото: Erakogu

Унитаз под деревом. Фото: Erakogu

«Ветер довольно сильный», - говорит один из комментаторов. «Ветер усиливается. Интересно, что еще мы сможем найти завтра», - комментирует другой. «Может быть, маленькое джакузи или что-то в этом роде», - предполагает кто-то. «Может, завтра хозяин прилетит за своим унитазом», - думает третий.

«В таллиннском торговом центре украли унитаз. Может, это он», - предполагает один житель Тарту.

Руководитель отделения Тартумаа Департамента окружающей среды Танель Тюрна отмечает, что вещи не следует бросать на природе, их нужно сдавать в пункт приема отходов.

«Если вы или ваши знакомые не могут отнести старую вещь в пункт приема отходов, стоит, например, обратиться в фирму, предлагающую услуги перевозки вещей во время переезда, которая выполнит эту работу. Важно не выбрасывать мусор на природе. Если вы видите мусор или людей, которые его оставляют, позвоните по телефону 1247 и сообщите об этом в Департамент окружающей среды», - говорит он.