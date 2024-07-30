90 миллионов долларов: когда принц Гарри получит свое наследство

Королева-мать создала трастовый фонд для своей семьи. Одним из условий получения было достижение конкретного возраста.

Младший сын короля Великобритании, которому 15 сентября 2024 года исполнится 40 лет, должен получить огромную выплату после дня рождения благодаря договоренностям, сделанным его покойной прабабушкой, королевой-матерью Елизаветой.

Мать покойной королевы Елизаветы II и бабушка короля Карла III положила 90 миллионов долларов в трастовый фонд для своей семьи, и указала, что Гарри получит доступ к своей доле только тогда, когда ему исполнится 40 лет.

По словам историка Кристофера Андерсена, герцогу Сассекскому не зря пришлось ждать четыре десятилетия.

Впрочем, по словам эксперта, если бы королева-мать знала обо всех конфликтах и скандалах, которые спровоцировал Гарри, она лишила бы его наследства.

Также герцог должен будет заплатить налог со своих будущих доходов.

«Почему 40? Женщине, которая почти дожила до 102 лет, можно только представить, что 40 лет казалось идеальным возрастом, чтобы получить дополнительные деньги - когда ты достаточно молод, чтобы оценить это, но также достаточно сознателен и, надеюсь, достаточно мудр, чтобы не растерять это», - считает Андерсен.