ВИДЕО Известную американскую актрису облили нефтью

Стильный наряд актрисы в один миг был испорчен большими черными пятнами.

Перед камерами актриса выглядела убедительно шокированной, когда протестующий против изменения климата вылил на нее ведро поддельной нефти. Через несколько секунд после прибытия Дженнифер, одетой с иголочки, на съемочную площадку, она уже была с черной смолоподобной субстанцией, покрывающей ее блузку и брюки, а также стекающей по рукам.

jennifer aniston filming this scene is mesmerizing pic.twitter.com/r3sDcmuEhq — anna (@ilyjenanist) July 29, 2024

Энистон отлично сыграла злость и раздражение, смешанные с шоком. Она в роли телеведущей Алекс Леви продолжила работу и, по сюжету, не стала прерывать прямую трансляцию с митинга.

Актриса держала в руках телефон, который каким-то образом едва не попал под брызги, в то время как черная субстанция впиталась в ее одежду, испачкала сумочку и обувь.

Посреди всего этого хаоса актеры второго плана, изображавшие полицейских, пытались остановить беспорядки, убедительно сыгранные массовкой.

Когда режиссер крикнул «снято», Энистон вмиг из серьезной дамы превратилась в веселую Дженнифер и шутила с актерами и съемочной группой.

До того, как ее наряд был испорчен, телезвезда выглядела по-деловому шикарно в белой блузке без рукавов на пуговицах, заправленной в пару расклешенных брюк цвета хаки. В руках у нее была плетеная оранжевая кожаная сумочка через плечо и изящные золотые часы.

Красавица-блондинка оставила свои прямые волосы распущенными.

В драматическом сериале, который сразу же стал хитом после выхода первого сезона в 2019 году, Энистон и Уизерспун снимались вместе со Стивом Карреллом, Билли Крадапом и Марком Дюплассом.

Поскольку производство четвертого сезона популярного сериала Энистон и Риз Уизерспун для Apple TV+ все еще продолжается, дата премьеры пока не объявлена.