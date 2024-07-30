Жительница Эстонии хотела посетить концерт легендарных Coldplay, но стала жертвой мошенничества

Легендарная британская группа Coldplay дает целых четыре концерта в Хельсинки - первые два состоялись на прошедших выходных, 27 и 28 июля, еще два прогремят сегодня и завтра, 30 и 31 июля. Этого события поклонники группы со всей Северной Европы ждали с нетерпением, а билеты были распроданы уже в первые дни после начала продажи.