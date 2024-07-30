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Жительница Эстонии хотела посетить концерт легендарных Coldplay, но стала жертвой мошенничества

Влада Лаевалинд
, репортер
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Концерт группы Coldplay в Риме, 12 июля 2024 года.
Концерт группы Coldplay в Риме, 12 июля 2024 года. Фото: Kimberley Ross - Press Office Ha

Летом во всей Европе начинается сезон масштабных концертов и фестивалей, билеты на которые часто разлетаются в считанные дни. Тогда свою деятельность начинают перекупщики, на честность которых не всегда можно рассчитывать.

Легендарная британская группа Coldplay дает целых четыре концерта в Хельсинки - первые два состоялись на прошедших выходных, 27 и 28 июля, еще два прогремят сегодня и завтра, 30 и 31 июля. Этого события поклонники группы со всей Северной Европы ждали с нетерпением, а билеты были распроданы уже в первые дни после начала продажи.

Именно поэтому многие стали искать другие варианты покупки билетов. Давно известно, что в преддверии таких крупных мероприятий свою деятельность начинают перекупщики: они покупают билеты, а затем перепродают их с приличной наценкой.

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