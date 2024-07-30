Летом во всей Европе начинается сезон масштабных концертов и фестивалей, билеты на которые часто разлетаются в считанные дни. Тогда свою деятельность начинают перекупщики, на честность которых не всегда можно рассчитывать.
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Жительница Эстонии хотела посетить концерт легендарных Coldplay, но стала жертвой мошенничества
Легендарная британская группа Coldplay дает целых четыре концерта в Хельсинки - первые два состоялись на прошедших выходных, 27 и 28 июля, еще два прогремят сегодня и завтра, 30 и 31 июля. Этого события поклонники группы со всей Северной Европы ждали с нетерпением, а билеты были распроданы уже в первые дни после начала продажи.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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