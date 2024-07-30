В начале июля бывший министр финансов Март Вырклаэв выставил на продажу один из своих любимых старинных автомобилей - красный Запорожец 1964 года. «Хуже всего, когда такая редкость ржавеет», - говорит Вырклаэв, купивший эту машину, когда учился в старшей школе.
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Предложивший ввести автоналог экс-министр финансов Март Вырклаэв продал свой автомобиль
«Отличный материал для восстановления классного хобби-автомобиля. В комплекте множество запчастей, включая второй двигатель», - говорилось в объявлении о продаже автомобиля.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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