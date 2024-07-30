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Предложивший ввести автоналог экс-министр финансов Март Вырклаэв продал свой автомобиль

Кристийна Рейманд
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Фото: Eero Vabamägi / erakogu / auto24

В начале июля бывший министр финансов Март Вырклаэв выставил на продажу один из своих любимых старинных автомобилей - красный Запорожец 1964 года. «Хуже всего, когда такая редкость ржавеет», - говорит Вырклаэв, купивший эту машину, когда учился в старшей школе.

«Отличный материал для восстановления классного хобби-автомобиля. В комплекте множество запчастей, включая второй двигатель», - говорилось в объявлении о продаже автомобиля.

По словам Вырклаэва, Запорожец, выставленный на продажу за 1499 евро, был продан за день.

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