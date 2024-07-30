ВИДЕО Во второй раз ставшая матерью Кейт Пентус-Розиманнус: «Лучшего и желать нельзя»

Перевод: Влада Лаевалинд

16 июля Кейт Пентус-Розиманнус объявила в социальных сетях, что несколько дней назад родился ее второй ребенок.

«Наше домашнее счастье, радость и смысл существования удвоились в субботу вечером. Добро пожаловать, дорогой сын», - написала Пентус-Розиманнус в Instagram, поделившись с пользователями милым семейным снимком.

Сейчас, спустя чуть более двух недель после рождения малыша, Пентус-Розиманнус рассказала, как это время прошло для их семьи.

«В Вызу время идет так быстро и в то же время так медленно. Очень приятно. Ритм и морской воздух, кажется, идеально подходят даже для самого маленького члена семьи», - пишет она в Instagram под милыми снимками. «Лучшего и желать нельзя», - пишет она под видео.

В семье Райна Розиманнуса и Кейт Пентус-Розиманнус растет дочь Ити Лоретта, родившаяся в августе 2021 года.