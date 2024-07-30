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ВИДЕО Во второй раз ставшая матерью Кейт Пентус-Розиманнус: «Лучшего и желать нельзя»

Limon.ee
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Кейт Пентус-Розиманнус.
Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Madis Veltman, Postimees

«В Вызу время идет так быстро и в то же время так медленно», - говорит Кейт Пентус-Розиманнус, которая недавно стала матерью во второй раз. Она поделилась с подписчиками в социальных сетях несколькими прекрасными снимками.

Перевод: Влада Лаевалинд

16 июля Кейт Пентус-Розиманнус объявила в социальных сетях, что несколько дней назад родился ее второй ребенок.

«Наше домашнее счастье, радость и смысл существования удвоились в субботу вечером. Добро пожаловать, дорогой сын», - написала Пентус-Розиманнус в Instagram, поделившись с пользователями милым семейным снимком.

Сейчас, спустя чуть более двух недель после рождения малыша, Пентус-Розиманнус рассказала, как это время прошло для их семьи.

«В Вызу время идет так быстро и в то же время так медленно. Очень приятно. Ритм и морской воздух, кажется, идеально подходят даже для самого маленького члена семьи», - пишет она в Instagram под милыми снимками. «Лучшего и желать нельзя», - пишет она под видео.

В семье Райна Розиманнуса и Кейт Пентус-Розиманнус растет дочь Ити Лоретта, родившаяся в августе 2021 года.

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