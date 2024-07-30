«Мы с ней поговорили по-человечески». Данилко рассказал, как после обстрела Киева ему впервые в жизни позвонила Ротару

«Когда Новый год и была бомбежка, это в 22-м году - с 22-го на 23-й, - она мне позвонила. Никогда не звонила. И мы так с ней мило поговорили, как-то так по-человечески. Она говорит: "Мы спустились в подземную парковку". И она в таком каком-то настроении ужасном», - рассказал Данилко.