Украинский шоумен Андрей Данилко впервые в жизни разговаривал по телефону со своей коллегой, украинской певицей Софией Ротару в новогоднюю ночь с 2022-го на 2023 год. Инициатором этого разговора была сама артистка. Об этом Данилко рассказал на YouTube-канале «И грянул ГРЭМ».
«Мы с ней поговорили по-человечески». Данилко рассказал, как после обстрела Киева ему впервые в жизни позвонила Ротару
«Когда Новый год и была бомбежка, это в 22-м году - с 22-го на 23-й, - она мне позвонила. Никогда не звонила. И мы так с ней мило поговорили, как-то так по-человечески. Она говорит: "Мы спустились в подземную парковку". И она в таком каком-то настроении ужасном», - рассказал Данилко.
По словам артиста, после этого разговора он периодически присылает Ротару мемы для разрядки.
Комментируя молчание Ротару о полномасштабном вторжении страны-агрессора РФ в Украину, певец заявил, что не может осуждать за это певицу.
«Люди все разные. Люди очень взрослые. Люди могут плохо себя чувствовать, могут не знать, что сказать. Я тут не судья», - заявил Данилко.
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