ЯРКИЕ ФОТО Стиль гостей на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024

Конечно, все ждали приезда Аллы Борисовны, что произошло и в первый день открытия, и в конце фестиваля. Алла в этом году предпочла носить черные наряды и внушительные шляпы. В день открытия ее шляпка напоминала стиль Брижит Бардо 60-х, а в последний день шляпа была особенно широкой по краям и создавала утонченный французский шик.