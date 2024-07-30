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ЯРКИЕ ФОТО Стиль гостей на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024

Limon.ee
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Как на этот раз наряжались посетители фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala? Как и каждый год, мода здесь - вопрос вкуса и, как мы знаем, о вкусах не спорят, но говорить можно! Поэтому рассмотрим стиль гостей всех трех дней фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024, пишет RUS TVNET.

Будут и жемчужины стиля, и совсем эклектичные и экстравагантные наряды! Начнем с примадонны Аллы Пугачевой!

Конечно, все ждали приезда Аллы Борисовны, что произошло и в первый день открытия, и в конце фестиваля. Алла в этом году предпочла носить черные наряды и внушительные шляпы. В день открытия ее шляпка напоминала стиль Брижит Бардо 60-х, а в последний день шляпа была особенно широкой по краям и создавала утонченный французский шик.

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