Как на этот раз наряжались посетители фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala? Как и каждый год, мода здесь - вопрос вкуса и, как мы знаем, о вкусах не спорят, но говорить можно! Поэтому рассмотрим стиль гостей всех трех дней фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024, пишет RUS TVNET.
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ЯРКИЕ ФОТО ⟩ Стиль гостей на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024
Будут и жемчужины стиля, и совсем эклектичные и экстравагантные наряды! Начнем с примадонны Аллы Пугачевой!
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