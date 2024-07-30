ВИДЕО Смотрите, как выглядят комнаты эстонских спортсменов в Олимпийской деревне!

Олимпийская деревня - это большой самостоятельный городок, где есть все необходимое: магазины, поликлиники, салоны красоты, киоски. Если спортсмен захочет, например, напиток из закусочной, то он получит его бесплатно. Ведущий программы Роальд Йоханнсон, находящийся в олимпийской деревне, отмечает, что чувствует себя как в Вавилоне.