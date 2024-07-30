«Зрелище, которое здесь октрывается, впечатляет», - заявляет ведущий Kanal2 Роальд Йоханнсон, находящийся в центре олимпийской суеты в Париже. Прогуливаясь по Олимпийской деревне, Йоханнсон встречает эстонского спортсмена Аллара Рая, который показывает, в каких условиях живут спортсмены и какие подарки им раздают.
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ВИДЕО ⟩ Смотрите, как выглядят комнаты эстонских спортсменов в Олимпийской деревне!
Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже станут крупнейшим спортивным событием, когда-либо проводившимся во Франции.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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