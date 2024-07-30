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ВИДЕО Смотрите, как выглядят комнаты эстонских спортсменов в Олимпийской деревне!

Трийн Роос
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Фото: Ekraanitõmmis videost.

«Зрелище, которое здесь октрывается, впечатляет», - заявляет ведущий Kanal2 Роальд Йоханнсон, находящийся в центре олимпийской суеты в Париже. Прогуливаясь по Олимпийской деревне, Йоханнсон встречает эстонского спортсмена Аллара Рая, который показывает, в каких условиях живут спортсмены и какие подарки им раздают.

Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже станут крупнейшим спортивным событием, когда-либо проводившимся во Франции.

Олимпийская деревня - это большой самостоятельный городок, где есть все необходимое: магазины, поликлиники, салоны красоты, киоски. Если спортсмен захочет, например, напиток из закусочной, то он получит его бесплатно. Ведущий программы Роальд Йоханнсон, находящийся в олимпийской деревне, отмечает, что чувствует себя как в Вавилоне.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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