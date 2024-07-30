ФОТО «Конец света!» По Эстонии прошел ураган

Шельфовое облако - это низкое горизонтальное дугообразное облако клиновидной формы, прикрепленное к родительскому облаку (обычно перистому облаку). В передней части перистого облака развивается сильное восходящее движение теплого и влажного воздуха. В центре и позади облака выпадают интенсивные осадки, их испарение приводит к охлаждению и опусканию воздуха. Сочетание поднимающегося теплого и падающего холодного воздуха создает сильный ветровой вихрь, который снова поднимает образовавшийся водяной пар вверх, где он охлаждается и конденсируется. В результате образуется молния.