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ФОТО «Конец света!» По Эстонии прошел ураган

Limon.ee
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Фото: Triin England

Шельфовое облако, достигшее Тарту в 20:42, принесло гром. «Этот конец света теперь добрался и до Тарту», ​​- заявили СМИ. «Конец света теперь добрался и до Тарту», - пишут в социальных сетях. Действительно, небо, ставшее зловеще серым, выглядит угрожающе.

Облако достигло Тарту вечером 29.07 в 20:42, сообщает синоптик Кайро Кийтсак в Facebook.

Под его постом многие жители Тарту делятся фотографиями облака, накрывшего город.

«Тарту сейчас накрыт крышей», - пишет в комментарии Кармен.

Riiulpilv Tartu kohal.
Riiulpilv Tartu kohal. Фото: Heli Laurimaa

В группе Facebook Ilmahuvilised делятся фотографией, сделанной в деревне Волди в 20:54. Над Тарту видно необычное облако.

Riiulpilv Tartu kohal.
Riiulpilv Tartu kohal. Фото: Liia Leima

В воскресенье подобное облако накрыло город Вильянди.

Riiulpilv Tartus 29.07.2024.
Riiulpilv Tartus 29.07.2024. Фото: Valmar Saarepuu

Сегодня ураган оставил без электричества более 1000 домов в Ряпина, поломав и поломавдеревья.

Шельфовое облако - это низкое горизонтальное дугообразное облако клиновидной формы, прикрепленное к родительскому облаку (обычно перистому облаку). В передней части перистого облака развивается сильное восходящее движение теплого и влажного воздуха. В центре и позади облака выпадают интенсивные осадки, их испарение приводит к охлаждению и опусканию воздуха. Сочетание поднимающегося теплого и падающего холодного воздуха создает сильный ветровой вихрь, который снова поднимает образовавшийся водяной пар вверх, где он охлаждается и конденсируется. В результате образуется молния.

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