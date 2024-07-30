ВИДЕО На площади в центре Таллинна собралось более полусотни солдат

Часть собрания традиционно включает в себя военно-спортивное многоборье, в котором военнослужащие соревнуются в стрельбе, ориентировании, военном праве и медицине, а также проходят полосы препятствий на суше и на воде. Кроме того, CIOR ежегодно уделяет внимание улучшению знаний английского и французского языков у резервистов и действующих военнослужащих, организуя языковые курсы.

Эстония является ведущей страной CIOR с 2022 года. «Президентство Эстонии выпало в тот момент, когда в Украине идет полномасштабная война. Мы поделились с международным сообществом резервистов опытом Эстонии в развитии резервных сил и привлекли внимание к тому, что происходит в Украине с точки зрения резервных сил», - заявил генеральный секретарь CIOR майор Андре Лиллелехт. На предстоящем конгрессе Эстония передаст руководство объединенному президентству Северных стран, которое будет руководить CIOR в течение следующих двух лет.

Международная организация резервных офицеров, созданная в 1948 году, сегодня включает представителей из 28 стран-членов НАТО и шести ассоциированных стран. CIOR представляет интересы резервистов в военном комитете НАТО и консультирует НАТО по вопросам резервных сил. Эстония присоединилась к CIOR в 1999 году.

Эстонское сообщество резервных офицеров, созданное в 1997 году, объединяет около 400 резервных офицеров и младших офицеров и ставит своей целью укрепление оборонной воли и поддержку национальной обороны.

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