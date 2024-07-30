Силы обороны Эстонии сообщили, что в понедельник в Таллинне начался международный сбор резервистов, в котором принимают участие почти 700 человек из 28 стран.
ВИДЕО ⟩ На площади в центре Таллинна собралось более полусотни солдат
Командущий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило открыл недельный сбор в понедельник в 17:00 торжественным построением линии и возложением венка к монументу победы в Освободительной войне
Помимо офицеров резерва из НАТО и стран-партнеров, в Эстонию прибудут солдаты из ЮАР, Туниса и Ботсваны.
«Продолжающиеся боевые действия в Украине показали, что без резервистов сегодня войну не ведут. Резервисты при необходимости берут на себя командование подразделениями и ротой и готовы выполнять задачи профессиональных военнослужащих. Понимание возможностей и принципов работы резервных сил других стран помогает нам при необходимости быстро поддерживать друг друга», - заявил подполковник Тоомас Луман, президент CIOR (Confédération Interalliée des Officiers de Réserve), международной организации запаса офицеров, организующей встречу. «Вклад резервистов огромен в кибер- и информационных операциях, военном праве, военной медицине и во многих других областях, где одинаково важны как профессиональные, так и военные знания», - добавил он.
В рамках встречи Юридический комитет CIOR встретится с представителями Государственной прокуратуры Эстонии и других правоохранительных органов, с которыми обсудит вопросы расследования военных преступлений в Украине. Семинар для офицеров медицинской службы посвящен вопросам оказания медицинской помощи в боевой обстановке на основе новейшего украинского опыта. Киберсолдаты и офицеры военно-гражданского сотрудничества проводят совместные учения.
В четверг, 1 августа, на конференции «Мобилизация и начальная фаза войны» выступят бывший командующий Силами обороны генерал Мартин Херем, бригадный генерал Джон Кендалл из Великобритании, эксперт по безопасности Райнер Сакс и другие военные специалисты.
Часть собрания традиционно включает в себя военно-спортивное многоборье, в котором военнослужащие соревнуются в стрельбе, ориентировании, военном праве и медицине, а также проходят полосы препятствий на суше и на воде. Кроме того, CIOR ежегодно уделяет внимание улучшению знаний английского и французского языков у резервистов и действующих военнослужащих, организуя языковые курсы.
Эстония является ведущей страной CIOR с 2022 года. «Президентство Эстонии выпало в тот момент, когда в Украине идет полномасштабная война. Мы поделились с международным сообществом резервистов опытом Эстонии в развитии резервных сил и привлекли внимание к тому, что происходит в Украине с точки зрения резервных сил», - заявил генеральный секретарь CIOR майор Андре Лиллелехт. На предстоящем конгрессе Эстония передаст руководство объединенному президентству Северных стран, которое будет руководить CIOR в течение следующих двух лет.
Международная организация резервных офицеров, созданная в 1948 году, сегодня включает представителей из 28 стран-членов НАТО и шести ассоциированных стран. CIOR представляет интересы резервистов в военном комитете НАТО и консультирует НАТО по вопросам резервных сил. Эстония присоединилась к CIOR в 1999 году.
Эстонское сообщество резервных офицеров, созданное в 1997 году, объединяет около 400 резервных офицеров и младших офицеров и ставит своей целью укрепление оборонной воли и поддержку национальной обороны.
Смотрите видео: