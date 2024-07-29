На отделку платья Селин Дион ушло 1000 часов, а для наряда Леди Гаги собирали перья линяющих птиц.
Dior показал, как создавались платья Леди Гаги и Селин Дион для открытия Олимпиады-2024
В Париже отгремело открытие летних Олимпийских игр 2024, одними из самых ярких моментов которого стали выступления суперзвезд Леди Гаги и Селин Дион. Обе певицы появились в роскошных нарядах от Dior, и теперь модный дом в своих аккаунтах в соцсетях раскрыл процесс создания платьев, о которых говорит весь мир.
Первой на открытии выступила Леди Гага. Ее выступление прославляло дух французского кабаре, поставленное на оконечности острова Сен-Луи посреди Сены. Она спела интерпретацию Mon Truc en Plumes французской танцовщицы, певицы и актрисы Зизи Жанмер. Культовый хит, который переводится как «Моя вещь с перьями», был задуман в 1961 году Роланом Пети, хореографом, для которого Кристиан Диор создавал балетные костюмы - отношения, отраженные и воспеваемые в эффектном пернатом наряде Леди Гаги.
Образ, разработанный Марией Грацией Кьюри, включал черное атласное бюстье в паре с трусиками, созданными домом Cadolle, а также укороченный жакет и объемную юбку из перьев в черном и розовом цветах. Материал для ее создания был собран во время естественной линьки птиц.
Ансамбль завершали черные оперные перчатки и соответствующий головной убор из перьев от Стивена Джонса. Американская звезда драматично снимала элементы костюма во время выступления, и ее финальный упрощенный образ был подчеркнут cul de Paris, пернатым турнюром, синонимом искусства мюзик-холла.
К ней также присоединилась группа из 10 танцоров в нарядах Dior, вдохновленных Одри Хепберн в хитовом фильме 1954 года «Сабрина», которые несли помпоны, изготовленные знаменитым театром-кабаре Lido de Paris.
«Я чувствую себя такой благодарной за то, что меня попросили открыть Олимпийские игры в Париже 2024 года в этом году. Я также польщена тем, что оргкомитет Олимпиады попросил меня исполнить такую особенную французскую песню - песню в честь французского народа и его огромной истории искусства, музыки и театра.
Хотя я не французская артистка, я всегда чувствовала особую связь с французами и пением французской музыки — я не хотела ничего большего, чем создать представление, которое согрело бы сердце Франции, прославило бы французское искусство и музыку и в такой знаменательный момент напомнило бы всем об одном из самых волшебных городов на земле: Париже», - написала звезда в Instagram.
В свою очередь тяжелобольная канадская певица Селин Дион выступила в конце церемонии. Она исполнила «Гимн любви» (Hymne à l'Amour) Эдит Пиаф со второго этажа Эйфелевой башни, на высоте 125 метров над землей. Ее выступление стало первым за последние два года с 2021-го, когда она была вынуждена отменить свою резиденцию в Лас-Вегасе и планы на мировое турне из-за диагностированного у нее редкого заболевания - синдрома мышечной скованности.
Легендарная певица также надела наряд Dior couture для этого случая, специально разработанный для нее Марией Грацией Кьюри. Белое шелковое платье из жоржета было полностью расшито пайетками и более чем 500 метрами бахромы, усеянное тысячами серебряных бусин, которые мерцали под светом прожекторов.
«Для меня большая честь выступать на церемонии открытия Парижа 2024 года, и я так полна радости вернуться в один из моих самых любимых городов. Больше всего я так счастлива чествовать этих удивительных спортсменов, со всеми их историями жертвенности и решимости, боли и упорства. Все вы были так сосредоточены на своей мечте, и независимо от того, привезете ли вы домой медаль или нет, я надеюсь, что присутствие здесь означает, что она сбылась для вас. Вы все должны гордиться, мы знаем, как усердно вы работали, чтобы стать лучшими из лучших. Оставайтесь сосредоточенными, продолжайте идти вперед, мое сердце с вами», - поделилась Селин в соцсети. Недавно артистка показала поклонникам, как страдает от своей болезни.