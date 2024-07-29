Dior показал, как создавались платья Леди Гаги и Селин Дион для открытия Олимпиады-2024

«Для меня большая честь выступать на церемонии открытия Парижа 2024 года, и я так полна радости вернуться в один из моих самых любимых городов. Больше всего я так счастлива чествовать этих удивительных спортсменов, со всеми их историями жертвенности и решимости, боли и упорства. Все вы были так сосредоточены на своей мечте, и независимо от того, привезете ли вы домой медаль или нет, я надеюсь, что присутствие здесь означает, что она сбылась для вас. Вы все должны гордиться, мы знаем, как усердно вы работали, чтобы стать лучшими из лучших. Оставайтесь сосредоточенными, продолжайте идти вперед, мое сердце с вами», - поделилась Селин в соцсети. Недавно артистка показала поклонникам, как страдает от своей болезни.