Звезда экрана и Machine Gun Kelly возобновили свои отношения после сложного периода. Они обручились в начале 2022 года и воспитывают детей от предыдущих союзов. Инсайдер прокомментировал слухи о беременности Меган Фокс. Об этом пишет Us Weekly.
Стало известно, действительно ли Меган Фокс беременна четвертым ребенком
Источник подтвердил, что американская актриса не ждет рождения ребенка, несмотря на то, что она появилась с заметно округлившимся животом в клипе своего жениха Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) Lonely Road.
«Хотя они обсуждали рождение ребенка, это было только для клипа MGK», - отметил инсайдер.
Меган снялась в клипе музыканта Lonely Road, который был создан в сотрудничестве с Jelly Roll и был представлен в пятницу, 26 июля. На кадрах Фокс предстала якобы беременной, а MGK целовал живот актрисы. В конце концов, ролик возвращается на восемь месяцев вперед, чтобы показать, что рэпера арестовали за ограбление банка, а Меган родила девочку.
Видео сразу вызвало предположение фанатов о том, что звезда экрана беременна, однако это оказалось неправдой.
В свое время Меган родила троих детей. У нее с бывшим мужем Брайаном Остином Грином есть 11-летний Ноа, 10-летний Джорни и 7-летний Бодхи. Бейкер, в свою очередь, воспитывает дочь Кэси, 14 лет, с бывшей Эммой Кэннон.
Во время отношений с музыкантом актриса пережила выкидыш.
Меган и Колсон начали встречаться в 2020 году после съемок в фильме «В полночь в высокой траве». Они объявили о помолвке в январе 2022 года и скрепили свой союз, выпив крови друг друга.
Впрочем, в марте 2024 года Фокс подтвердила, что они разорвали помолвку. А впоследствии стало известно о примирении звезд. Статус их отношений пока остается загадкой.