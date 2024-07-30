ГОРОСКОП НА 30 ИЮЛЯ Близнецам стоит поторопиться, Козерогам не удастся избежать споров

Вторая половина дня подходит для того, чтобы заниматься домашними делами, общаться с членами семьи. Можно поговорить с родственниками о планах на будущее. Есть шанс получить полезные советы и реальную помощь.

Овен

Отличный плодотворный день. Беритесь за самые сложные дела: скорее всего, справиться с ними сегодня удастся быстро и серьезных усилий от вас не потребуется. Многим Овнам охотно помогают окружающие, причем не только старые знакомые, но и новые. Люди, с которыми вы сегодня начнете сотрудничать, могут стать вашими лучшими друзьями. Даже если дел окажется очень много, вы не почувствуете усталости, до самого вечера будете деятельны и полны энергии. Приятным будет романтическое свидание. Любимый человек наверняка удивит вас.

Телец

Начало дня будет интересным, полным приятных событий и хороших идей. Во многих сферах жизни возможны перемены к лучшему. Вы охотно проявляете инициативу, она всегда оказывается уместной. Люди, которые прежде были настроены недружелюбно, меняют свое отношение, делают шаги к сближению. Вторая половина дня будет более спокойной, но и она складывается удачно. Хорошо учиться чему-то новому: вы на лету схватываете все, что может пригодиться. А еще это благоприятное время для знакомств; вы легко ладите с людьми.

Близнецы