Важно не торопиться там, где дело касается денег. Поспешные решения могут обернуться неоправданными расходами, досадными финансовыми потерями. В остальном день благоприятен. Он подходит для работы, в том числе сложной и ответственной. Удается не допустить даже мелких ошибок, вовремя завершить все начатое, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 30 ИЮЛЯ ⟩ Близнецам стоит поторопиться, Козерогам не удастся избежать споров
Вторая половина дня подходит для того, чтобы заниматься домашними делами, общаться с членами семьи. Можно поговорить с родственниками о планах на будущее. Есть шанс получить полезные советы и реальную помощь.
Овен
Отличный плодотворный день. Беритесь за самые сложные дела: скорее всего, справиться с ними сегодня удастся быстро и серьезных усилий от вас не потребуется. Многим Овнам охотно помогают окружающие, причем не только старые знакомые, но и новые. Люди, с которыми вы сегодня начнете сотрудничать, могут стать вашими лучшими друзьями. Даже если дел окажется очень много, вы не почувствуете усталости, до самого вечера будете деятельны и полны энергии. Приятным будет романтическое свидание. Любимый человек наверняка удивит вас.
Телец
Начало дня будет интересным, полным приятных событий и хороших идей. Во многих сферах жизни возможны перемены к лучшему. Вы охотно проявляете инициативу, она всегда оказывается уместной. Люди, которые прежде были настроены недружелюбно, меняют свое отношение, делают шаги к сближению. Вторая половина дня будет более спокойной, но и она складывается удачно. Хорошо учиться чему-то новому: вы на лету схватываете все, что может пригодиться. А еще это благоприятное время для знакомств; вы легко ладите с людьми.
Близнецы
Стоит поторопиться. Первая половина дня будет благоприятной, подходящий для самых разных дел, в том числе сложных. Будет шанс справиться с тем, что раньше не удавалось; порой вы добиваетесь отличных результатов там, где не справились другие. Это время хорошо подходит для любых встреч. Вы не просто ладите с окружающими, но и по-настоящему понимаете их. Во второй половине дня вероятны трудности в делах, задержки, досадные ошибки. Все это не помешает достичь целей, но настроение может на время испортить. Вечер обещает неожиданные, но очень приятные встречи.
Рак
Трудно сосредоточиться на делах. Многих представителей знака одолевают неприятные воспоминания и мрачные мысли. Постарайтесь настроиться на более позитивный лад; это необходимо для успеха. Не всегда можно заниматься тем, что вам действительно интересно. Немало времени отнимают скучные, но полезные дела. Здесь могут помочь старые знакомые, на них можно положиться. Вторая половина дня порадует. В это время возможны удачные совпадения, неожиданные встречи, которым вы будете очень рады. Вечер подходит для общения с самыми близкими людьми.
Лев
Отличный день для того, чтобы повидаться со старыми и новыми знакомыми. Можно обсуждать любые вопросы; удастся избежать разногласий и найти решение, которое понравится всем. Для некоторых Львов этот день связан с важными открытиями, а также хорошими новостями, касающимися работы, учебы или бизнеса. Вы больше, чем обычно, нуждаетесь в поддержке близких. Не бойтесь поделиться своими тревогами и переживаниями: вас наверняка поймут правильно. Вторая половина дня подходит для встречи с человеком, на которого вы хотели бы произвести хорошее впечатление.
Дева
День будет не самым простым, но непреодолимых преград на пути не возникнет. Вы так настойчивы, что добиваетесь почти невозможного. Окружающим нравится ваше отношение к делам; многие предлагают помощь и поддержку. Выбирайте союзников тщательно. Не доверяйте тем, кто слишком старается произвести хорошее впечатление. Можно делать крупные покупки: вы не ошибетесь с выбором, не потратите деньги напрасно. День также подходит для того, чтобы заниматься домашними делами, выбирать мебель и бытовую технику.
Весы
В начале дня эмоциональный фон будет напряженным. Найти общий язык с окружающими может быть труднее, чем обычно, да и в собственных чувствах порой не удается разобраться. Старайтесь не спешить ни с решениями, ни с поступками. У вас достаточно времени для того, чтобы обдумать каждый шаг. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, жизнь становится проще и приятнее во многих отношениях. Вторая половина дня – подходящее время для непростого разговора; он закончится самым благоприятным для вас образом.
Скорпион
День вряд ли обойдется без трудностей, но наверняка найдутся люди, которые помогут вам преодолеть их. Возможны удачные совпадения, неожиданные события. Они натолкнут вас на интересные мысли. Не всегда удается сразу осуществить задуманное, но вы достаточно терпеливы и настойчивы, всегда доводите начатое до конца. Будет шанс пообщаться с людьми, по которым вы очень скучали в последнее время. Найдется масса интересных тем для разговора, да и общие планы могут появиться. Отношения, прежде носившие исключительно формальный характер, становятся более теплыми.
Стрелец
Первая половина дня требует терпения и самообладания. Особенно важны они для Стрельцов, которым в это время предстоит встречаться с кем-то, обсуждать серьезные вопросы. Не всегда вас сразу понимают правильно, порой приходится несколько раз объяснять простейшие вещи. Часто выручает чувство юмора: вам удается разрядить обстановку, настроиться на более позитивный лад. Вторая половина дня будет куда приятнее. Это подходящее время для того, чтобы осуществить задуманное раньше. Сейчас звезды на вашей стороне, и все получается хорошо.
Козерог
Вряд ли удастся избежать разногласий и споров в начале дня. Не расстраивайтесь из-за них! Многие проблемы вовсе не так серьезны, как сейчас кажется, и вскоре решатся сами собой. Окружающим нужно немного времени, чтобы осознать вашу правоту. Уже к вечеру те, кто был настроен скептически, изменят свое мнение. Вторая половина дня подходит для поездок, смены обстановки. Вам полезны новые впечатления: они вдохновляют, помогают настроиться на позитивный лад. Некоторые Козероги по-новому взглянут на привычные вещи, поймут, что хотели бы изменить в своей жизни.
Водолей
Первая половина дня требует осторожности, а вам проявлять ее совсем не хочется. Наоборот, вы склонны рисковать там, где этого можно избежать, совершать опрометчивые поступки. Старые знакомые дают отличные советы; стоит к ним прислушаться. Вторая половина дня – время, когда можно во всем полагаться на интуицию. Ее подсказки оказываются особенно кстати там, где дело касается личных отношений. Удается сгладить многие острые углы, найти подход к людям, с которыми вы прежде не ладили. Будет шанс помириться с тем, с кем вы были в ссоре.
Рыбы
День полон вдохновляющих событий. Иногда речь идет о незначительных происшествиях, которые помогают вам разобраться в ситуации, принять верные решения. Но возможны и большие перемены. Особенно вероятны они в деловой сфере. Некоторые Рыбы получат интересные предложения, касающиеся работы или долгосрочного сотрудничества. Удачно решатся финансовые вопросы, важные для вас и ваших близких. Семейные отношения становятся более теплыми и гармоничными. Остаются в прошлом разногласия, споры и взаимные претензии.