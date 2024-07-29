«Перевернется с ног на голову» Глоба пообещала этому знаку Зодиака в августе новую жизнь

Астролог Тамара Глоба назвала только один знак зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в августе 2024 года. Специалист по звездам уверяет, что один из представителей зодиакальных созвездий получит благосклонность светил. В августе в их жизни начнется светлая полоса.