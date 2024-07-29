«Перевернется с ног на голову» Глоба пообещала этому знаку Зодиака в августе новую жизнь

Астролог Тамара Глоба назвала только один знак зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в августе 2024 года. Специалист по звездам уверяет, что один из представителей зодиакальных созвездий получит благосклонность светил. В августе в их жизни начнется светлая полоса.
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Телец
Преставители воздушного знака уже с начала месяца станут любимчиками звезд. Тельцов ждут интересные путешествия, пикантные знакомства, новые отношения. Кроме того, представителям знака повезет подружиться с человеком, чьи связи помогут взлететь по карьерной лестнице.
Тамара Глоба советует пользоваться всеми подвернувшимися возможностями. Любые начинания поддержат звезды. Наступает отличное время, чтобы задуматься о создании собственного бизнеса или смене жилья.
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