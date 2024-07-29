Свое совместное поместье за более 60 млн долларов пара уже выставила на продажу. Теперь звезды еще больше подогрели слухи о разрыве. Оскароносный актер Бен Аффлек приобрел новый дом на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес. Об этом пишет TMZ.
Бен Аффлек приобрел новый дом на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес
Аффлек стал владельцем поместья в Лос-Анджелесе за 20,5 млн долларов.
В одноэтажном коттедже есть 5 спален и 6 ванных комнат, зоны для завтраков, обеденные зоны, кабинет, отдельная семейная комната, несколько гардеробных, медиа-зал, будуар, а на территории также есть небольшой гостевой домик.
Перед этим Джей Ло и Бен Аффлек тихо пытались продать свой совместный дом в Беверли-Хиллз, но до сих пор не нашлось покупателей на недвижимость за более чем 60 млн долларов. Только в прошлом году они приобрели поместье.
Новый дом Бена Аффлека расположен в престижном районе Пасифик-Палисейдс, а его соседями стали Брэдли Купер, Адам Сэндлер и Энтони Хопкинс.
Несмотря на то, что у Дженнифер Лопес денег более чем в два раза больше, она хочет получить часть средств Аффлека после развода. Как известно, на счету актера $150 миллионов, тогда как у певицы - $400 миллионов. Дженнифер не отказывается от намерения получить от Бена максимум, ведь в отношениях брала на себя практически все расходы.
«Один из малоизвестных фактов заключается в том, что Дженнифер оплачивала большую часть их супружеских расходов. И теперь она чувствует, что он ей должен. Она суммирует счета за частные самолеты, которые она оплачивала сама, гостиницы и питание, одежду, кофе, бензин. Высокая стоимость жизни была оплачена за ее счет. Она также внесла львиную долю за то имение за $60 миллионов, которое они приобрели», - рассказывает источник, имея в виду недвижимость, которую супруги купили в 2023 году.