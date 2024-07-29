Смерть Шинейд О'Коннор: близкие певицы раскрыли новые детали ее гибели

Вместе с тем в Сети появились новые подробности гибели исполнительницы. Так, бывший муж О'Коннор и ее друг Джон Рейнольдс спустя почти год после гибели певицы зарегистрировал ее свидетельство о смерти в Лондоне. По официальным данным, Шинейд умерла в результате хронической обструктивной болезни легких. Также жизнь певицы осложняли постоянные приступы «бронхиальной астмы с инфекцией нижних дыхательных путей низкой степени». Об этом пишет Irish Independent.

К слову, в начале 2024 года Королевский суд Саутворко объявил о прекращении расследования смерти Шинейд О'Коннор. В то же время представители заявили, что смерть певицы была естественной и тогда не стали разглашать подробности.

Напомним, Шинейд О'Коннор обнаружили мертвой в ее собственной квартире в Лондоне 26 июля 2023 года. На момент смерти ей было 56 лет. Она была одной из самых известных вокалисток 1990-х. В частности, всемирную славу она получила после кавера на песню Nothing Compares 2U.