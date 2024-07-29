«Первый раз в жизни»: Ким Кардашьян взяла уроки вейкбординга у чемпиона мира

Американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян решила освоить новые спортивные навыки и 27 июля взяла уроки вейкбординга у привлекательного инструктора, чемпиона мира по скимбордингу и вейксерфингу Остина Кина, сообщает Daily Mail.

43-летняя основательница SKIMS в сине-черном спасательном жилете и облегающих спортивных шортах впервые каталась на доске. Знаменитость под присмотром Остина Кина, которого она шутливо назвала «Тарзаном морей», быстро освоила урок и вышла на «новый уровень». Остин, среди подписчиков которого есть актриса Кэти Мэлони, рок-музыкант Томми Ли и певец Майкл Франти, поделился видеозаписью урока Ким. «Так весело заниматься вейксерфингом с @kimkardashian. Заставил ее бросить канат и заняться серфингом в первый раз в жизни! Очень впечатлен тем, как быстро она схватывала это и вывела на новый уровень, катаясь со мной в паре!», - написал он.

Поклонники Ким ринулись комментировать пост Остина: «Ким! Добро пожаловать в женский серф-клуб!!!! Ты так хорошо постаралась!», «Я думал, что не доживу до того дня, когда кто-то из Кардашьян займется спортом», «Самая лучшая вещь, которую она когда-либо делала», «Удивительно! Теперь мы знаем двух замечательных Ким», «Это эпично, у нее лучший учитель на планете».

Напомним, 19 июля Ким Кардашьян рассказала о редком заболевании своего сына. У ее ребенка наследственное аутоиммунное заболевание. Модель также страдает заболеванием кожи, но вылечить его не может.