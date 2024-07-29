Леди Гага подтвердила, что помолвлена с Майклом Полански

«Это мой жених Майкл», - сказала певица.

@gabriel_attal Thank you Lady Gaga for your stunning performance at the opening ceremony. It was breathtaking. 🤩🫶 ♬ son original - Gabriel Attal

Ещё несколько лет назад инсайдеры сообщили, что Леди Гага серьезно настроена в отношениях с Полански и собирается строить с ним будущее. «Она говорила своим друзьям, что хочет завершить несколько проектов, а затем сосредоточиться на том, чтобы остепениться. Она мечтает о детях и видит будущее с Майклом», - говорил источник издания Entertainment Tonight.

В апреле в сети появились слухи о помолвке пары после того, как на пальце певицы заметили кольцо с крупным камнем. А в июне Леди Гагу заподозрили в беременности: журналисты засняли певицу на свадьбе сестры и заметили якобы округлившийся живот. Вскоре Леди Гага эти слухи опровергла. Она опубликовала в соцсетях короткий ролик, который подписала: «Не беременна, просто горько плачу в спортзале».

С Майклом Полански Леди Гага встречается с 2020 года. Бизнесмен не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, окончил Гарвард и основал собственную компанию, которая занимается инвестициями и благотворительными проектами в Кремниевой долине.

Ранее певица была помолвлена с актером Тейлором Кинни и со своим агентом Кристианом Карино, непростым отношениям с которым посвятила песню после разрыва.