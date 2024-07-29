«Не отпустил детей к умирающей бабушке и забрал их документы»: Илон Маск попал в очередной скандал

Об этом сообщила мать Граймс в принадлежащей Илону Маску соцсети X. По ее словам, она решила объявить об этом публично, чтобы привлечь внимание к ситуации.

«Я пишу сюда, потому что это единственный способ связаться с вами, - обратилась она к миллиардеру. - Моя 93-летняя мать сейчас находится на последнем этапе паллиативной помощи. Она жаждет увидеть и подержать детей Клэр в последний раз. Особенно самого младшего, которого она ещё не видела».

По словам женщины, дети должны были приехать по случаю дня рождения прабабушки, но поездку отменили - оказалось, что Маск забрал документы детей.

«Она была в восторге от запланированного визита детей на ее день рождения в эти выходные. Но все надежды рухнули, когда поездку отменили. Я была встревожена, когда узнала, что дети не смогут приехать, поскольку вы им запретили, и забрали у Клэр их документы».

Ранее Граймс уже заявляла, что Маск не дает ей видеться со старшим сыном: об этом она написала в соцсети X, но позже ее пост был удален.

Илон Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году. У них трое общих детей: сын по имени X Æ A-Xii, которого Граймс родила сама, дочь Экса Дарк Сидерель, которую родила суррогатная мать, и сын Техно Механикус, рождение которого они держали в тайне: о нем стало известно в сентябре прошлого года. Маск объявил о расставании с Граймс в 2021 году после трех лет отношений. Певица не раз заявляла, что между ними всё «не так просто», а их отношения очень «переменчивые».

Недавно стало известно, что у Илона Маска родился 12-й ребенок. Шестеро его детей родились от его первой жены, писательницы Джастин Уилсон (первенец Маска, сын Невада, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти), ещё трое - от Граймс и трое - от Зилис. При этом в сети считают, что у основателя Tesla и SpaceX могут быть и другие дети, о которых пока не известно публике.