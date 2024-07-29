ФОТО Танцевальный коллектив из Эстонии занял первое место на международном конкурсе в Грузии

Руководитель коллектива Наталья Лау и хореограф Дарья Апалько отметили, что в Грузии их приняли необычайно тепло и душевно. Организаторы проделали колоссальную работу по объединению различных культур на берегу Черного моря.

«С нами соревновались коллективы из Эстонии, Латвии, Белоруссии, Польши, Чехии, Армении, Украины и конечно же Грузии! Каждый участник ощущал невероятное единение на протяжении всего фестиваля в одном мультикультурном потоке танцевального вихря!» - сказала представительница коллектива Елизавета.

На конкурсе «Сирин» представил эстонский танец Kullaketrajad и «Плетень». По словам представительницы коллектива, им было очень приятно услышать мнение компетентного жюри и получить высокую награду - первое место среди взрослых коллективов ушло в копилку Эстонии! Кстати, и второе место тоже получил коллектив из Эстонии.

«Очень гордимся нашей страной и нашими девочками, которые достойно представили нашу родную Эстонию привезли домой победу!» - говорит Елизавета.