НЕ ПРОПУСТИТЕ В Эстонии пройдет крупный музыкальный фестиваль!

В рамках фестиваля выступления солистов мирового уровня: пианистов, скрипачей, виолончелистов, и альтистов. Артисты фестиваля представляют многие страны мира: Эстонию, США, Украину, Швейцарию, Австрию, Англию, Германию, Францию, Италию, Польшу, Ирландию, Финляндию, Португалию, Болгарию, Нидерланды, Литву, Сербию, Бразилию, Мексику, Южную Корею, Японию, Китай, Индию, Индонезию и Австралию.

Концертный тур фестиваля пройдет в трех городах Эстонии: Таллинне, Тарту, Кохтла-Ярве и в Хельсинки.

Международный оркестр «В Объятиях Классики» был создан в 2022 году. В состав оркестра входят музыканты старейшего Симфонического Оркестра Эстонии - «Ванемуйне» (основанного в 1908 году), Нарвского Городского Симфонического Оркестра, а других Европейских оркестров.

Международный оркестр «В Объятиях Классики» исполняет произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Грига, Мендельсона, Шумана и Джорджа Гершвина. Кроме того, прозвучат «Fratres» Арво Пярта и произведения Алексея Шора, который на данный момент является одним из самых популярных композиторов в мире.

Объятия - это простое выражение человеческого тепла. Классическое объятие - это выражение привязанности через музыку. Миссия фестиваля - показать, как музыка может принести любовь и мир на всём земном шаре.

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