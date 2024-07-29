«Это стало для нас неприятным сюрпризом»: клиенты возмущены поведением работников популярного супермаркета

Житель столичного района Ласнамяэ Антон рассказал редакции, что несколько раз обращал внимание на поведение работников зала магазина Maxima XX, находящегося на Смуули-теэ.

«Двое молодых людей в форме работников Maxima обсуждали, что лук - отличная закуска для водки. При этом они не старались говорить потише или выбирать слова», - говорит Антон.

Олеся также рассказала, что в том же магазине не раз становилась свидетельницей неприемлемого поведения сотрудников. «Они на весь зал ругаются матом, даже присутствие рядом детей их не смущает», - возмущается она.

Жительница Таллинна также рассказывает, что не раз обращала внимание на то, что работники зала разговаривают по телефону во время работы. «Совсем недавно в другом магазине Maxima при мне работница говорила с кем-то по телефону, обсуждая, какой в магазине есть товар и по какой цене», - добавляет Олеся.

Руководитель отдела коммуникаций Maxima Eesti Свен Лиллепалу поблагодарил редакцию за привлечение внимания к этим инцидентам, добавив, что он связался с руководителем магазина и региональным менеджером, чтобы установить личности сотрудников.

«Во всех наших магазинах регулярно проводятся тренинги для обслуживающего персонала, посвященные в том числе и правилам организации работы, включая стандарты обслуживания клиентов, памятку персонала и так далее. Тем более что эта ситуация стала для нас неприятным сюрпризом», - говорит Лиллепалу.

Представитель сети магазинов также попросил руководителя отдела обслуживания магазина Maxima XX, находящегося на Смуули-теэ, постараться разобраться в ситуации, и, если будут установлены личности участников, провести с ними беседу. «Если они продолжат вести себя в том же духе, мы готовы принять решительные меры с нашей стороны», - отметил Лиллепалу.

«Мы еще раз приносим извинения покупателям, которые обратили внимание на поведение сотрудников, и сделаем все возможное, чтобы подобные случаи больше не повторялись», - говорит руководитель отдела коммуникаций Maxima Eesti.