Киллер, которого Анджелина Джоли наняла для собственного убийства в возрасте 22 лет, спас ей жизнь

На счету Джоли зависимость от запрещенных веществ, тяжелейшая депрессия и, как следствие, попытки покончить с собой. В возрасте 22 лет актриса даже наняла киллера для собственного убийства, но тот, к счастью, не согласился на сделку и спас ей жизнь. Об этом случае сама Энджи вспомнила в свежем интервью для IMDB .

«Это прозвучит безумно, но было время, когда я собиралась нанять кого-то, чтобы убить меня», - вспомнила Джоли, объяснив свое решение тем, что так ее близким было бы легче пережить утрату, чем если бы она пошла на самоубийство. «Как бы безумно это ни звучало, я думаю, что многие люди в молодости задумываются о самоубийстве. Я прекрасно понимала, что мое окружение, в том числе моя мать, чувствовало бы, что они сделали недостаточно для меня, если бы я покончила с собой. Поэтому я решила, если бы кто-то другой лишил меня жизни - например, при попытке ограбления, то это было бы убийством, и никто бы не чувствовал себя подведенным», - поделилась Джоли.