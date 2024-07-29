Не секрет, что еще пару десятков лет назад ментальное здоровье Анджелины Джоли оставляло желать лучшего. Это сейчас актриса - пример для миллионов своих поклонников и показательная мама шестерых детей, однако раньше славилась звезда «Малефисенты» другим.
Киллер, которого Анджелина Джоли наняла для собственного убийства в возрасте 22 лет, спас ей жизнь
На счету Джоли зависимость от запрещенных веществ, тяжелейшая депрессия и, как следствие, попытки покончить с собой. В возрасте 22 лет актриса даже наняла киллера для собственного убийства, но тот, к счастью, не согласился на сделку и спас ей жизнь. Об этом случае сама Энджи вспомнила в свежем интервью для IMDB.
«Это прозвучит безумно, но было время, когда я собиралась нанять кого-то, чтобы убить меня», - вспомнила Джоли, объяснив свое решение тем, что так ее близким было бы легче пережить утрату, чем если бы она пошла на самоубийство. «Как бы безумно это ни звучало, я думаю, что многие люди в молодости задумываются о самоубийстве. Я прекрасно понимала, что мое окружение, в том числе моя мать, чувствовало бы, что они сделали недостаточно для меня, если бы я покончила с собой. Поэтому я решила, если бы кто-то другой лишил меня жизни - например, при попытке ограбления, то это было бы убийством, и никто бы не чувствовал себя подведенным», - поделилась Джоли.
Поиск киллера не занял много времени - в Нью-Йорке, говорит она, найти такого человека несложно. Однако тот, не ожидав получить «заказ» такого рода, предложил ей подумать и, в случае чего, вернуться к нему через месяц-другой. Этого времени Анджелине оказалось достаточно, чтобы понять, что с трудностями она в силах справиться самостоятельно.
По словам Джоли, ей несказанно повезло пройти через сложнейшие и темнейшие времена и остаться живой. Не многие знаменитости, уточнила она, выдерживают подобное.