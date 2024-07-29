Пн, 29.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО Ставшая матерью во второй раз эстонский дизайнер отпраздновала важную дату

Limon.ee
Copy
Дизайнер Лийзи Ээсмаа.
Дизайнер Лийзи Ээсмаа. Фото: Eero Vabamägi

Дочери Лийзи Ээсмаа и Мадиса Лигема исполнилось два месяца!

В начале года дизайнер Лийзи Ээсмаа и Мадис Лигема объявили, что в их семье скоро будет прибавление!

Малышка появилась на свет 28 мая. «Это лето будет особенным - полным жизни, солнечного света и любви», - написала Ээсмаа в Instagram, поблагодарив акушерку.

В воскресенье пара праздновала два месяца со дня рождения дочери. Ээсмаа поделилась в социальных сетях несколькими милыми фотографиями, в том числе рассказала о том, что ее дочь назвали Пяйке. «Ласково называем Пипи», - добавила она.

У Лийзи и ее мужа-режиссера также есть семилетний сын Куу.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх