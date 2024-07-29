ФОТО ⟩ Ставшая матерью во второй раз эстонский дизайнер отпраздновала важную дату
В начале года дизайнер Лийзи Ээсмаа и Мадис Лигема объявили, что в их семье скоро будет прибавление!
Малышка появилась на свет 28 мая. «Это лето будет особенным - полным жизни, солнечного света и любви», - написала Ээсмаа в Instagram, поблагодарив акушерку.
В воскресенье пара праздновала два месяца со дня рождения дочери. Ээсмаа поделилась в социальных сетях несколькими милыми фотографиями, в том числе рассказала о том, что ее дочь назвали Пяйке. «Ласково называем Пипи», - добавила она.
У Лийзи и ее мужа-режиссера также есть семилетний сын Куу.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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