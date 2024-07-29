Потап показался на фестивале Лаймы Вайкуле и вляпался в новый скандал

На фестивале Каменских исполнила свои хиты «Красное вино» и «Я - Украина».

Потап молча наблюдал за выступлением жены, однако от общих фото на красной дорожке пара воздержалась.

В то же время главной сенсацией выходных стало не появление рэпера в Латвии, а объяснение «папы сплетников», блогера Богдана Беспалова о том, почему Потап не сможет вернуться в Украину, передают Fakty.

По информации блогера, артист оформлял документы на выезд у скандально известного одесского военкома Борисова (имеющего кучу недвижимости за рубежом), и теперь все эти документы аннулированы. То есть возвращение рэпера домой может привести к его мобилизации.

Еще одна «сенсация» от Беспалова о том, что Потап якобы открыл международный музыкальный лейбл за пределами Украины. Его владелицей стала Анна Андрейчук, бывшая подруга Насти Каменских, с которой Потапу раньше приписывали романтические отношения. И наиболее скандальный аспект детища Потапа - новый лейбл сотрудничает с российскими артистами.

В частности, упоминается имя Дарьи Тарасовой, жены одного из солистов группы «Иванушки International». Особенно циничным, по мнению блогера, является то, что Потап якобы оформил лейбл не на свое имя, чтобы избежать возможных обвинений и критики.