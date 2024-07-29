ФОТО Названа самая красивая женщина в мире

Титул самой красивой женщины в мире присуждается не по отзывам восхищенных поклонников красотки, а согласно так называемому золотому сечению.

Золотое сечение - математическое уравнение, придуманное древними греками в попытке измерить «алгеброй гармонию». Чем ближе соотношение лица или тела к числу Фи (1,618), тем красивее выглядит в глазах окружающих.

Пальма первенства на этот раз досталась американской актрисе Ане Тейлор-Джой, чьи пропорции лица на 94,6% соответствуют золотому сечению и максимально приближены к тому, что древние греки считали совершенством.

Ане Тейлор-Джой. Фото: Eduardo Munoz

«Аня Тейлор-Джой стала явным лидером, когда все черты лица были измерены на предмет физического совершенства. У нее был самый высокий общий показатель положения глаз - 98,9%, что всего на 1,1% меньше идеальной формы. Она также получила высший балл за брови и была близка к вершине почти во всех категориях, кроме губ», - цитирует эксперта пластической хирургии The Sun.

На втором месте оказалась Зендея с показателями 94,37%.

Актриса и певица Зендея. Фото: MARIO ANZUONI

Третью строчку заняла Белла Хадид (94,35%), спустившись с Олимпа, который занимала три года подряд.

Супермодель Белла Хадид. Фото: CHRISTOPHE SIMON

А на четвертой позиции оказалась Марго Робби, чье кукольное личико соответствует идеалу на 93,43%.

Марго Робби. Фото: Isabel Infantes

В десятке лучших оказались также Бейонсе (92,4%) и Тейлор Свифт (91,64%.