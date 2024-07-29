ВИДЕО Галкин покорил зрителей, исполнив песни на латышском языке

В воскресенье, 28 июля, в заключительный день фестиваля, Максим Галкин сразил публику концертного зала «Дзинтари», исполнив песни на латышском языке. На этот раз выбор пал на композицию Ольги Раецкой Apvij Rokas и хит группы Prāta Vētra под названием Plauksta lielumā pavasaris. Ранее Лайма Вайкуле в передаче «В чем фишка?» обещала, что зрителей ожидает сюрприз. Так и было!