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ВИДЕО Галкин покорил зрителей, исполнив песни на латышском языке

rus.tvnet.lv Раиса Блуменфелде Елена Фещенко (Савейко)
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Максим Галкин в "Дзинтари"
Максим Галкин в "Дзинтари" Фото: Jelena Saveiko/RUS TVNET

Максим Галкин и Алла Пугачева вновь стали почетными гостями фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Как и в прошлом году, зрителей ожидал сюрприз!

Видео: Максим Галкин исполняет хит Prāta Vētra

В воскресенье, 28 июля, в заключительный день фестиваля, Максим Галкин сразил публику концертного зала «Дзинтари», исполнив песни на латышском языке. На этот раз выбор пал на композицию Ольги Раецкой Apvij Rokas и хит группы Prāta Vētra под названием Plauksta lielumā pavasaris. Ранее Лайма Вайкуле в передаче «В чем фишка?» обещала, что зрителей ожидает сюрприз. Так и было!

Кроме того, Галкин общался с залом и шутил, например, представив на суд публики пародию на композитора Раймонда Паулса с шутками про латвийских политиков.

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