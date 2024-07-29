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ВИДЕО Грете Гриффин рассказала, с чем постоянно борется ее американский муж в Эстонии

Limon.ee
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Грете Гриффин снова наслаждается эстонским летом вместе со своей семьей и, как обычно, делится впечатлениями в социальных сетях. Недавно Грете показала, с чем ее муж, бывший профессиональный спортсмен Роберт Гриффин III, постоянно борется в Эстонии.

Эстонская спортсменка, живущая в Америке, вернулась на лето домой вместе со своими детьми и мужем Робертом Гриффином III. Как всегда, Грете выкладывает в социальные сети свои впечатления от поездки в Эстонию.

Например, эстонка рассказала, что ее дочери, родившиеся в Америке, обожают эстонское лето. Чего нельзя сказать о муже, о котором Грете опубликовала забавное видео на семейном аккаунте TikTok.

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