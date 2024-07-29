ВИДЕО Грете Гриффин рассказала, с чем постоянно борется ее американский муж в Эстонии

Грете Гриффин снова наслаждается эстонским летом вместе со своей семьей и, как обычно, делится впечатлениями в социальных сетях. Недавно Грете показала, с чем ее муж, бывший профессиональный спортсмен Роберт Гриффин III, постоянно борется в Эстонии.