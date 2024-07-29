Грете Гриффин снова наслаждается эстонским летом вместе со своей семьей и, как обычно, делится впечатлениями в социальных сетях. Недавно Грете показала, с чем ее муж, бывший профессиональный спортсмен Роберт Гриффин III, постоянно борется в Эстонии.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Грете Гриффин рассказала, с чем постоянно борется ее американский муж в Эстонии
Эстонская спортсменка, живущая в Америке, вернулась на лето домой вместе со своими детьми и мужем Робертом Гриффином III. Как всегда, Грете выкладывает в социальные сети свои впечатления от поездки в Эстонию.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.