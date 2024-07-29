Какие бы планы вы ни строили, имейте в виду: скорее всего, их реализация займет больше времени, чем можно было предположить. Запастись терпением стоит даже тем, кто собирается заниматься исключительно привычными повседневными делами. Тут тоже возможны неожиданные задержки и трудности, преодолеть которые сразу едва ли удастся.
ГОРОСКОП НА 29 ИЮНЯ ⟩ У Раков отличный день, у Стрельцов возможны трудности
Сегодня для многих будет особенно важной поддержка близких людей. Это касается и тех, кто обычно полагается только на себя и стоически переносит неудачи. Часто хочется пожаловаться, посоветоваться, поговорить по душам. Хорошо, если рядом будет человек, который выслушает вас и скажет пару добрых слов.
Овен
Забот будет больше, чем обычно. Нужно действовать быстро, чтобы все успеть. Часто приходится на ходу корректировать планы, откладывать одни дела ради других. Кого-то это огорчило бы, а вы не жалуетесь. Многих Овнов радует сама возможность импровизировать и заниматься чем-то новым. Будет шанс добиться успеха в деле, которое прежде казалось очень сложным. Тут не последнюю роль сыграет ваша способность быстро учиться, многое схватывать на лету. Вторая половина дня благоприятна для общения. Легко завязываются знакомства, вам не приходится особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление.
Телец
Действуйте быстро. Этот день отлично подходит для того, чтобы справиться с какими-то срочными делами, успешно завершить то, над чем вы долго трудились. Будет шанс найти ответы на вопросы, в последнее время беспокоившие и вас, и ваших близких. Старайтесь ничего не откладывать надолго; обидно будет упустить благоприятный момент. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Сегодня вы учитесь на чужих ошибках, замечаете много полезного. Не исключены перемены в отношениях с окружающими. Например, люди, которых вы привыкли считать недоброжелателями, начнут вести себя более дружелюбно, предложат поддержку.
Близнецы
Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то интересное и полезное. Возможно, вы не сразу добьетесь нужного результата, но потрудиться стоит: вы добьетесь важной цели, сможете изменить свою жизнь, сделать мир лучше. Многие Близнецы понимают, как решить чужую проблему, дают хорошие советы человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. Дома может быть больше забот, чем обычно. Возможно, из-за бытовых проблем придется отложить встречи, которых вы с нетерпением ждали. Постарайтесь особенно не огорчаться. Чуть позже вы обязательно наверстаете упущенное.
Рак
Отличный день. Даже Раки, которые прежде считали, что зашли в тупик, поймут, куда двигаться дальше. Остальные представители знака определятся с целями на ближайшее и отдаленное будущее, сделают первые шаги в избранном направлении. И следа не остается от страхов и сомнений, которые прежде мешали двигаться вперед. Уверенность и оптимизм, свойственные вам, очень нравятся окружающим. Если вам потребуются союзники, вы найдете их без труда. Гармонично складываются личные отношения. Нет поводов для разногласий с близкими, да и с новыми знакомыми вы быстро находите общий язык.
Лев
Начинайте день с важных дел. Они могут быть непростыми и даже не особенно приятными, но это не повод откладывать что-то на потом. Чем раньше вы начнете действовать, тем больше будет шансов быстро достичь нужного результата. День подходит для обсуждения любых вопросов, связанных с работой и развитием вашей карьеры. Вторая половина дня в целом проходит спокойнее первой. Будет возможность отдохнуть, приятно провести время в хорошей компании. Не исключено, что вас пригласят на какие-то интересные мероприятия или в места, где вы давно хотели побывать.
Дева
Начало дня будет спокойным и благоприятным. Это время хорошо подходит для общения с самыми разными людьми. Вы способны поладить даже с теми, с кем прежде все время спорили. Не исключено начало сотрудничества с новыми партнерами, у которых вы многому научитесь. Можно решать финансовые вопросы; тут стоит полагаться на интуицию. Вторая половина дня складывается несколько сложнее. Эмоциональный фон становится напряженным, поэтому вам стоит следить за своим настроением, не поддаваться унынию и раздражению, не падать духом.
Весы
Не спешите. Начало дня не подходит для важных дел. В это время сложно будет принять взвешенное решение, выбрать верную линию поведения. Многие Весы слишком легко поддаются на провокации, говорят и делают то, о чем позже придется сожалеть. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается. Вторая половина дня щедра на удачные совпадения, приносит много поводов для радости. Удастся быстро решить важный рабочий вопрос, укрепить свои профессиональные позиции. В личных отношениях тоже преобладает влияние позитивных тенденций. Некоторых представителей знака ждут приятные сюрпризы.
Скорпион
День требует обдуманных поступков. Не стоит говорить и делать первое, что приходит в голову. Многие представители знака сегодня склонны переживать из-за пустяков, сердиться, остро реагировать на любые необычные события. Все это мешает сосредоточиться на делах, добиться успеха в том, что для вас действительно важно. Но ошибкой будет и просто затаиться, вовсе ничего не предпринимать. Например, полезно будет проявить инициативу в личных отношениях – именно с этого начнутся перемены к лучшему. Прислушайтесь к интуиции; она обязательно подскажет, как лучше поступить.
Стрелец
Не самый плодотворный день. Может быть сложно настроиться на работу, сосредоточиться на делах. Вы чаще обычного отвлекаетесь, к тому же порой строите иллюзии вместо того, чтобы реально оценить сложившуюся ситуацию. Хорошо, если рядом будет человек, готовый дать вам хороший совет, поддержать и вдохновить. Будьте терпеливы. Это не тот день, когда желания сбываются быстро и удается быстро достичь цели. Куда вероятнее, что придется предпринять несколько попыток или смириться с тем, что решение важного для вас вопроса откладывается на неопределенный срок.
Козерог
День полон споров, разногласий и противоречий. Сложно договориться с кем-то о совместных действиях, даже давние партнеры порой неохотно идут на контакт. Вы стараетесь быть терпеливыми и деликатными, поддерживать тех, кто в вас нуждается, не поддаваться на провокации. Часто приходится разбираться в чужих конфликтах, мирить ссорящихся. Все это отнимает немало времени, но вам все же удается вовремя справиться со сложным и важным делом, добиться отличного результата. Вечером будет возможность пообщаться со старыми друзьями. От них вы узнаете много интересного.
Водолей
Начало дня удачно. Это время, когда у вас очень многое получается хорошо. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы осуществить задуманное давным-давно. Часто Водолеи добиваются успеха там, где не справились представители других знаков. Во второй половине дня возможны неожиданные и довольно неприятные задержки в делах, неудачные совпадения. Все это не помешает вам вовремя достичь целей, но усилий для этого придется приложить больше, чем вы думали. Охотно помогают старые друзья, а вот с новыми знакомыми может быть сложно найти общий язык.
Рыбы
Начало дня может быть довольно бестолковым и столь же насыщенным. Происходит много неожиданных событий, и не всегда вы реагируете на них лучшим образом. Иногда не удается принять верные решения, порой вы допускаете глупые ошибки. К серьезным проблемам это не приведет, а вот досадные недоразумения возможны. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Это особенно заметно в сфере личных отношений. Вы отлично ладите со старыми знакомыми и быстро находите общий язык с новыми. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение.