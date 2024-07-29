ГОРОСКОП НА 29 ИЮНЯ У Раков отличный день, у Стрельцов возможны трудности

Стрелец

Не самый плодотворный день. Может быть сложно настроиться на работу, сосредоточиться на делах. Вы чаще обычного отвлекаетесь, к тому же порой строите иллюзии вместо того, чтобы реально оценить сложившуюся ситуацию. Хорошо, если рядом будет человек, готовый дать вам хороший совет, поддержать и вдохновить. Будьте терпеливы. Это не тот день, когда желания сбываются быстро и удается быстро достичь цели. Куда вероятнее, что придется предпринять несколько попыток или смириться с тем, что решение важного для вас вопроса откладывается на неопределенный срок.

Козерог

День полон споров, разногласий и противоречий. Сложно договориться с кем-то о совместных действиях, даже давние партнеры порой неохотно идут на контакт. Вы стараетесь быть терпеливыми и деликатными, поддерживать тех, кто в вас нуждается, не поддаваться на провокации. Часто приходится разбираться в чужих конфликтах, мирить ссорящихся. Все это отнимает немало времени, но вам все же удается вовремя справиться со сложным и важным делом, добиться отличного результата. Вечером будет возможность пообщаться со старыми друзьями. От них вы узнаете много интересного.

Водолей

Начало дня удачно. Это время, когда у вас очень многое получается хорошо. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы осуществить задуманное давным-давно. Часто Водолеи добиваются успеха там, где не справились представители других знаков. Во второй половине дня возможны неожиданные и довольно неприятные задержки в делах, неудачные совпадения. Все это не помешает вам вовремя достичь целей, но усилий для этого придется приложить больше, чем вы думали. Охотно помогают старые друзья, а вот с новыми знакомыми может быть сложно найти общий язык.

Рыбы

Начало дня может быть довольно бестолковым и столь же насыщенным. Происходит много неожиданных событий, и не всегда вы реагируете на них лучшим образом. Иногда не удается принять верные решения, порой вы допускаете глупые ошибки. К серьезным проблемам это не приведет, а вот досадные недоразумения возможны. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Это особенно заметно в сфере личных отношений. Вы отлично ладите со старыми знакомыми и быстро находите общий язык с новыми. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение.