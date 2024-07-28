«Возможно, поджог!» Читатель Elu24 прислал в редакцию видео, на котором пожарные тушат горящий квадроцикл в Анникору.
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ВИДЕО ⟩ «Возможно, поджог!» В Тартумаа сгорел квадроцикл
«Сегодня в половине первого ночи подожгли квадроцикл. Точнее, возможно, это поджог, но это не точно», - рассказал читатель Elu24 и прислал видео произошедшего.
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