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ВИДЕО «Возможно, поджог!» В Тартумаа сгорел квадроцикл

Хевели Туйск
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Фото: Lugeja foto / Elu24

«Возможно, поджог!» Читатель Elu24 прислал в редакцию видео, на котором пожарные тушат горящий квадроцикл в Анникору.

«Сегодня в половине первого ночи подожгли квадроцикл. Точнее, возможно, это поджог, но это не точно», - рассказал читатель Elu24 и прислал видео произошедшего.

Полиция коротко прокомментировала инцидент. «Чуть позже полуночи в деревне Анникору волости Эльва горел квадроцикл. Пожарные его потушили. Точные обстоятельства выясняются».

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