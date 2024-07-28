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ФОТО И ВИДЕО Пьяный водитель BMW врезался в столб: в центре Таллинна произошла серьезная авария

Хевели Туйск
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В воскресенье в центре столицы около четырех часов утра произошло ДТП. Так как свидетелями этой аварии было множество людей, новость быстро разлетелась по соцсетям.

Полиция подтвердила, что авария на бульваре Каарли произошла около четырех часов утра. Легковой автомобиль BMW врезался в столб. В аварии также пострадала Toyota, ехавшая по той же дороге.

За рулем BMW находился 26-летний мужчина. Как выяснилось, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении водителя начато производство.

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