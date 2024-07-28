В воскресенье в центре столицы около четырех часов утра произошло ДТП. Так как свидетелями этой аварии было множество людей, новость быстро разлетелась по соцсетям.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Пьяный водитель BMW врезался в столб: в центре Таллинна произошла серьезная авария
Полиция подтвердила, что авария на бульваре Каарли произошла около четырех часов утра. Легковой автомобиль BMW врезался в столб. В аварии также пострадала Toyota, ехавшая по той же дороге.
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