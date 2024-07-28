Вы можете знать Кирилла как участника шоу «Разгоны», «Книжный клуб», в прошлом резидента Stand Up Club #1, «Stand Up» на ТНТ, «22 комика», «Comedy Баттл».
Кирилл Селегей выступит в Таллинне с новой программой
После предыдущего концерта «АААААА» 2/2, посвященного остро-социальным и политическим темам, Кирилл Селегей обратил свой взор внутрь себя, исследуя внутренние проблемы и пытаясь найти свое место в постоянно меняющемся мире. А также будут шутки про самолеты.
«От души» - это не просто концерт, это путешествие в глубины души Кирилла Селегея. В своем новом выступлении Кирилл делится с аудиторией своими переживаниями. Что стоит за внешней легкостью и шутками комика? Это шанс увидеть за фасадом смеха глубокие эмоциональные переживания и искренние раздумья. Но будут и обычные шутки про порно-сайты.
Мероприятие пройдет 1 августа в Heldeke Theatre&Bar.
Дополнительная информация и билеты здесь!
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.