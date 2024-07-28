Кирилл Селегей выступит в Таллинне с новой программой

После предыдущего концерта «АААААА» 2/2, посвященного остро-социальным и политическим темам, Кирилл Селегей обратил свой взор внутрь себя, исследуя внутренние проблемы и пытаясь найти свое место в постоянно меняющемся мире. А также будут шутки про самолеты.

«От души» - это не просто концерт, это путешествие в глубины души Кирилла Селегея. В своем новом выступлении Кирилл делится с аудиторией своими переживаниями. Что стоит за внешней легкостью и шутками комика? Это шанс увидеть за фасадом смеха глубокие эмоциональные переживания и искренние раздумья. Но будут и обычные шутки про порно-сайты.