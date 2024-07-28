ФОТО В Эстонии замечен водяной смерч

Для тех, кто не знает, водяной смерч, или водяной столб, - это торнадо над водой, обычно представляющее собой вращающийся вихрь диаметром от 100 до 600 метров вокруг центра низкого давления, который, достигая суши, в большинстве случаев рассеивается и не причиняет никакого ущерба.