Синоптик Кайро Кийтсак опубликовал в социальных сетях фотографию с острова Найссаар, на которой виден водяной смерч.
ФОТО ⟩ В Эстонии замечен водяной смерч
«Водяной смер замеченный с острова Найссаар в 10:34 (28.07.2024)», - говорится в заголовке поста синоптика.
Для тех, кто не знает, водяной смерч, или водяной столб, - это торнадо над водой, обычно представляющее собой вращающийся вихрь диаметром от 100 до 600 метров вокруг центра низкого давления, который, достигая суши, в большинстве случаев рассеивается и не причиняет никакого ущерба.
Водяные смерчи довольно часто встречаются у эстонских островов и особенно на западном побережье, и обычно сезон водяных смерчей начинается в августе.
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