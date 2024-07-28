Бритни Спирс пригрозила подать в суд на певицу Холзи из-за ее нового клипа

Среди прочего, в ролике показаны моменты ссор героини клипа с ее близкими, ее проблемные отношения с возлюбленным. Кроме того, сама Холзи предстает в культовом полупрозрачном наряде, похожем на тот, в котором Бритни появилась в клипе Toxic. А в некоторых сценах она сидит с бритой головой, пока ей ставят капельницу: это явная отсылка к психологическим проблемам Спирс и периоду, когда она оказалась под опекой своего отца Джейми. Хотя и сама Холзи несколько раз брила голову из-за проблем со здоровьем.

Вскоре после того как вышел клип, Бритни в соцсетях выразила свое возмущение. Она написала, что очень расстроена и чувствует, что подверглась буллингу, ведь Холзи выставила ее «поверхностной поп-звездой, у которой нет сердца и которую ничто не заботит». Также она заявила, что уже обсуждает с адвокатами возможный иск, потому что с ней обошлись жестоко.

Впрочем, вскоре этот пост Бритни исчез из ее соцсетей, а вместо него появился новый. В нем певица говорит, что она любит Холзи, а с ее телефона писал кто-то другой. Теперь поклонники Спирс гадают, что это было. По одной из версий, удалить пост поп-звезду попросили ее менеджеры, чтобы избежать скандала. По другой - Бритни просто сама меняет мнение со скоростью света.

Тем временем Холзи уже успела отреагировать на случившееся. Отвечая на обновленный пост Спирс, она написала: «Я тоже тебя люблю, Бритни! Всегда любила и всегда буду любить. Ты первый человек, благодаря которому я узнала, что значит вдохновиться кем-то. И ты продолжаешь вдохновлять меня каждый день».