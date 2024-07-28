Джастин Бибер выложил в соцсетях серию новых совместных фотографий со своей беременной женой Хейли.
Джастин Бибер выложил новые совместные фото с беременной женой
По всей видимости, 30-летний певец решил поделиться с поклонниками моментами семейного счастья: на большинстве фотографий он и 27-летняя Хейли широко улыбаются и нежно смотрят друг на друга.
О беременности Хейли Бибер стало известно в начале мая. Для многих эта новость стала радостной, однако нашлись и те, кого она расстроила: например, некоторые фанаты 32-летней Селены Гомес. Дело в том, часть поклонников Гомес считает Хейли виноватой в её разрыве с Джастином и продолжает регулярно стравливать друг с другом певицу и модель, хотя сами девушки не раз заявляли, что вражды между ними нет. Кроме того, Селена сейчас состоит в отношениях с 36-летним музыкальным продюсером Бенни Бланко и часто говорит о том, что очень счастлива. Недавно она тоже опубликовала серию фотографий с возлюбленным.