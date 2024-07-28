Джастин Бибер выложил новые совместные фото с беременной женой

О беременности Хейли Бибер стало известно в начале мая. Для многих эта новость стала радостной, однако нашлись и те, кого она расстроила: например, некоторые фанаты 32-летней Селены Гомес. Дело в том, часть поклонников Гомес считает Хейли виноватой в её разрыве с Джастином и продолжает регулярно стравливать друг с другом певицу и модель, хотя сами девушки не раз заявляли, что вражды между ними нет. Кроме того, Селена сейчас состоит в отношениях с 36-летним музыкальным продюсером Бенни Бланко и часто говорит о том, что очень счастлива. Недавно она тоже опубликовала серию фотографий с возлюбленным.