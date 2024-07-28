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ГАЛЕРЕЯ Известный эстонский политик ярко отпраздновал юбилей!

Limon.ee
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Юку-Калле Райд отмечает сегодня, 28 июля, свое 50-летие. По случаю этого важного события он устроил себе потрясающую вечеринку.

Главный редактор газеты KesKus, член комиссии Рийгикогу по иностранным делам и руководитель Elu25 Юку-Калле Райд отмечает 28 июля свое 50-летие! В честь важного события Райд устроил вечеринку в клубе Kuku за день до своего дня рождения, куда были приглашены друзья, знакомые и известные личности.

На сцене выступили, например, Мари-Леэн и Виллу Тамме.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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