ГАЛЕРЕЯ Известный эстонский политик ярко отпраздновал юбилей!

Главный редактор газеты KesKus, член комиссии Рийгикогу по иностранным делам и руководитель Elu25 Юку-Калле Райд отмечает 28 июля свое 50-летие! В честь важного события Райд устроил вечеринку в клубе Kuku за день до своего дня рождения, куда были приглашены друзья, знакомые и известные личности.