Вс, 28.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Это так вульгарно» На постере на Балтийском вокзале Марта Хельме называют слабоумным дедом

Limon.ee
Copy
Фото: Tairo Lutter / Postimees

«Общественно-критический офлайн-троллинг в массы!» - пишет некая Майя на платформе X. Женщина обнаружила на Балтийском вокзале объявление о розыске Марта Хельме. По мнению комментаторов, это крайне вульгарная шутка. Семья Хельме также считает, что такая шутка подлая и низкая.

Перевод: Герман Аверьянов

«На фото жемчужина Балтийского вокзала. Не могу перестать хихикать. Привет креативному автору», - пишет Майя в посте на X, к которому она приложила фотографию объявления, найденного на Балтийском вокзале.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх