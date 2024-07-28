«Общественно-критический офлайн-троллинг в массы!» - пишет некая Майя на платформе X. Женщина обнаружила на Балтийском вокзале объявление о розыске Марта Хельме. По мнению комментаторов, это крайне вульгарная шутка. Семья Хельме также считает, что такая шутка подлая и низкая.
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«Это так вульгарно» На постере на Балтийском вокзале Марта Хельме называют слабоумным дедом
Перевод: Герман Аверьянов
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