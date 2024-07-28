В четверг начался долгожданный фолк-фестиваль в Вильянди. На открытии Puuluup выступил перед рекордным количеством слушателей. Днем позже, 26 июля, Trad.Attack! снова побили рекорд по числу слушателей, несмотря на проблемы со здоровьем солистки группы, Сандры Силламаа.
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На фестивале в Вильянди известной эстонской певице пришлось выступать больной
По словам организаторов, на второй день фолк-фестиваля на выступление Trad.Attack! собралось от 8000 до 9000 человек.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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