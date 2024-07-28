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На фестивале в Вильянди известной эстонской певице пришлось выступать больной

Геттер Трумси
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Фото: MARTIN KOSSESON

В четверг начался долгожданный фолк-фестиваль в Вильянди. На открытии Puuluup выступил перед рекордным количеством слушателей. Днем позже, 26 июля, Trad.Attack! снова побили рекорд по числу слушателей, несмотря на проблемы со здоровьем солистки группы, Сандры Силламаа.

По словам организаторов, на второй день фолк-фестиваля на выступление Trad.Attack! собралось от 8000 до 9000 человек.

«Puuluup установили рекорд по числу слушателей, однако этим достижением они могли гордиться лишь один день. В пятницу вечером перед сценой Лаулуллаве в Вильянди пришло примерно 8000–9000 человек, чтобы послушать Trad.Attack!», - сообщил руководитель по маркетингу и коммуникациям фолк-фестиваля Кристьян Прикс.

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