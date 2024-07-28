На фестивале в Вильянди известной эстонской певице пришлось выступать больной

По словам организаторов, на второй день фолк-фестиваля на выступление Trad.Attack! собралось от 8000 до 9000 человек.

«Puuluup установили рекорд по числу слушателей, однако этим достижением они могли гордиться лишь один день. В пятницу вечером перед сценой Лаулуллаве в Вильянди пришло примерно 8000–9000 человек, чтобы послушать Trad.Attack!», - сообщил руководитель по маркетингу и коммуникациям фолк-фестиваля Кристьян Прикс.