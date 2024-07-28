Принц Гарри раскрыл главную причину своего конфликта с королевскими родственниками

Принц Гарри раскрыл главную причину конфликта со своей королевской родней в Великобритании. Об этом пишет ВВС.

По мнению герцога Сассекского, вторжение бульварной прессы в жизнь монаршей семьи раскололо ее. А решение Гарри судиться со СМИ стало «основным вопросом» в его конфликте с родными и вызвало «часть раскола». По словам сына короля Карла III, «было бы мило, если бы они делали это как семья».

То, что Гарри удалось убедить суд в том, что информацию о нем таблоиды собирали незаконно, герцог Сассекский назвал «монументальной победой». Гарри рассуждает, что первой жертвой бульварной прессы могла быть его покойная мать, принцесса Диана.

«Прессе, таблоидной прессе очень нравится изображать ее как человека с паранойей, но у нее не было паранойи, она абсолютно была права относительно того, что с ней происходило», - считает муж Меган Маркл.

Младший сын британского суверена стал первым за последние 130 лет представителем верхушки монаршей семьи, кто дал показания в суде.

Между тем принц Уильям не готов мириться с младшим братом после его скандальных мемуаров и документальных сериалов.

Наследник престола непоколебим, что Гарри не примут обратно в королевскую семью, считает королевский комментатор Майкл Коул.

«Не будет смягчения непоколебимой реакции на то, что он сделал», - отметил Коул.