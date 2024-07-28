Стало известно, почему принц Уильям не назвал дочь в честь покойной матери

Принц Уильям специально не назвал свою единственную дочь Дианой. Об этом пишет Vanity Fair.

Девочка, которая родилась в 2015 году, носит полное имя - Шарлотта Элизабет Диана. Впрочем, она не может использовать «Диана» как свое первое имя.

Несмотря на то, что Уильям очень хотел отдать дань уважения покойной принцессе Диане, которая ушла из жизни в августе 1997 года, один королевский эксперт рассказал, почему «Диана» стало лишь вторым именем.

Королевский писатель и близкий друг покойной Дианы Ричард Кей назвал правильным решение принца и принцессы Уэльских 9 лет назад.

«Если бы это было имя, я думаю, это было бы ужасно для ребенка. Были бы постоянные сравнения с Дианой, а Уильям этого не хотел бы. Таким образом, это дань памяти его матери и способ гарантировать, что Диану всегда помнят», - отметил тогда Кей.

Кроме того, что Диана является ее вторым именем, Елизавета стало третьим, чтобы отдать дань уважения покойной королеве Елизавете II.

К тому же, Шарлотта также является женской вариацией Карла, в честь ее деда, нынешнего короля Великобритании Карла III.