«Диана» стало вторым именем Шарлотты, однако она не может его использовать как основное имя. Этому есть логичное объяснение от друга монаршей семьи.
Стало известно, почему принц Уильям не назвал дочь в честь покойной матери
Принц Уильям специально не назвал свою единственную дочь Дианой. Об этом пишет Vanity Fair.
Девочка, которая родилась в 2015 году, носит полное имя - Шарлотта Элизабет Диана. Впрочем, она не может использовать «Диана» как свое первое имя.
Несмотря на то, что Уильям очень хотел отдать дань уважения покойной принцессе Диане, которая ушла из жизни в августе 1997 года, один королевский эксперт рассказал, почему «Диана» стало лишь вторым именем.
Королевский писатель и близкий друг покойной Дианы Ричард Кей назвал правильным решение принца и принцессы Уэльских 9 лет назад.
«Если бы это было имя, я думаю, это было бы ужасно для ребенка. Были бы постоянные сравнения с Дианой, а Уильям этого не хотел бы. Таким образом, это дань памяти его матери и способ гарантировать, что Диану всегда помнят», - отметил тогда Кей.
Кроме того, что Диана является ее вторым именем, Елизавета стало третьим, чтобы отдать дань уважения покойной королеве Елизавете II.
К тому же, Шарлотта также является женской вариацией Карла, в честь ее деда, нынешнего короля Великобритании Карла III.