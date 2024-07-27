Собака на сцене, неожиданный дуэт «Би-2» и Вайкуле поет по-украински: репетиции второго дня фестиваля Laima Rendezvous

В субботу, 27 июля, в концертном зале «Дзинтари» проходит второй день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Репетиции начались уже в 9:00 и TVNET+ опять смог находиться за кулисами и следить за подготовкой артистов.