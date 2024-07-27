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Собака на сцене, неожиданный дуэт «Би-2» и Вайкуле поет по-украински: репетиции второго дня фестиваля Laima Rendezvous

Раиса Блуменфелде Елена Фещенко (Савейко)
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В субботу, 27 июля, в концертном зале «Дзинтари» проходит второй день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Репетиции начались уже в 9:00 и TVNET+ опять смог находиться за кулисами и следить за подготовкой артистов.

На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024 в этом году заявлены 45 артистов из 14 стран.

Напомним, 27 июля выступят «Би-2», NEMO, Максим Покровский («Ногу Свело!»), Николай Трубач, Василь Попадюк, Ice Hokku, Элина Нечаева, Вадим Викс, Элизабет Захарьева, Айя Андреева, Patrisha, Динара Рудане, Иво Фоминс, Янис Стибелис, Нормунд Рутулис и Ballet Freedom.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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