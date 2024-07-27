В субботу, 27 июля, в концертном зале «Дзинтари» проходит второй день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Репетиции начались уже в 9:00 и TVNET+ опять смог находиться за кулисами и следить за подготовкой артистов.
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Собака на сцене, неожиданный дуэт «Би-2» и Вайкуле поет по-украински: репетиции второго дня фестиваля Laima Rendezvous
На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024 в этом году заявлены 45 артистов из 14 стран.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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